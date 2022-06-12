十大屋苑周末兩日僅錄7宗成交　跌至14周新低

受新盤銷售及天氣影響，二手樓市交投顯著放緩，中原指出，十大屋苑於周六、日(11、12日)錄7宗成交，按周急挫約56.3%，並跌至14個星期低位，期內有半數屋苑交投「捧蛋」。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大埔白石角新盤開售成市場焦點，搶去不少二手客源，加上九龍區亦有多個新盤醞釀推出，凍結各區二手購買力。而周六暴雨影響睇樓人流，加上近日疫情輕微反彈，減低買家睇樓意欲，二手成交量低位徘徊。

鰂魚涌太古城為期內唯一錄得成交的港島指標屋苑，中原張光耀表示，成交單位為漢宮閣中層H室，實用面積約709方呎，三房間隔望園景，以1,368萬元易手，呎價約19,295元。原業主於2007年以425萬元買入單位，持貨15年帳面獲利943萬元，單位升值約2.22倍。

而過去兩日交投集中於新界區，以天水圍嘉湖山莊佔3宗最多，而沙田第一城則出現蝕讓買賣，該行黎宗文表示，沙田第一城24座低層E室，實用面積約447方呎，三房間隔，成交價608萬元，呎價約13,601元。原業主於2018年4月以668萬元入市，持貨4年帳面虧蝕60萬元，單位貶值約9%。