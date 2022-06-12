「俄版M記」竟無賣巨無霸　魚柳包好似魚片頭？

自從俄羅斯與烏克蘭開戰以來，美國連鎖餐廳麥當勞公布撤出俄羅斯，這家冷戰時期過後進駐俄國的快餐店，又因為戰火而撤出。不過，俄羅斯決定自己做快餐，當地現時驟眼望去像麥當勞的餐店，現在叫Vkusno & tochka(俄文名:Вкусно и точка)。

這家具俄羅斯特色的快餐店V&T，「金拱門」招牌不見了，當地人稱魚柳包好像魚肉餅，但俄國人星期日，數十人在莫斯科市中心改建後的前麥當勞旗艦餐廳外排起了長隊。餐廳外面有句標語：「名字變了，但愛還在。」

V&T的菜單選擇較少，沒有提供巨無霸和部分其他漢堡，不同價錢就比之前便宜。雙層芝士漢堡是129盧布(約18港元)，而前麥當勞是160盧布(21.8港元)，魚柳包169盧布(23港元)，之前是190盧布(25.8港元)。

有當地少年一邊吃雞肉漢堡和薯條、一邊說：「可樂不同，但漢堡味道真的沒有變化。」美國汽水公司可口可樂亦已經撤出俄羅斯。

V&T行政總裁Oleg Paroev表示，計劃在6月底前在俄羅斯重新開放200家餐廳，並在夏季結束之前重新開放850家餐廳。他稱，會盡量保留內部裝修風格，希望客人不會注意到質量或氛圍的差異。