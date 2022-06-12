【蝕讓+啃辣招】大埔半新盤特色戶累計損手470萬離場

二手市況偏軟，業主損手個案愈來愈常見，特色單位也蝕讓頻頻。美聯廖雅章稱，大埔天鑽3座地下連花園戶，實用面積約1,188方呎，成交價1,800萬元，呎價約15,152元。據悉，單位去年4月以約2,090.2萬元購入，原業主持貨1年多帳蝕約290.2萬元，另須支付約180萬元額外印花稅；累計損手逾470萬元。

另外，中原黎宗文表示，沙田第一城24座低層E室三房戶，實用面積約447方呎，成交價608萬元，呎價約13,602元。原業主於2018年4月以668萬元入市，現帳面虧蝕60萬元或約9%。

荔枝角美孚新邨則出現明賺實蝕情況，美聯吳志輝稱，屋苑6期蘭秀道44號極低層B室，實用面積約1,110方呎，累減252萬元，以1,398萬元售出，呎價約12,595元，低市價約5%。原業主於2018年3月以1,360萬元購入上址，現帳面僅賺約38萬元，料蝕使費離場。

香港置業劉浩勤稱，將軍澳帝景灣1座極低層連平台戶，實用面積約897方呎，成交價約2,080萬元，呎價約23,188元，單位2015年9月至今貶值約66.1萬元。