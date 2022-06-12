將軍澳帝景灣2080萬沽　持貨逾6年貶66萬

樓價欠缺上升動力，特色單位亦接連失守屢現蝕讓成交，其中將軍澳帝景灣一個連平台單位，新近以2,080萬元成交，單位2015年9月至今貶值約66.1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊大展表示，西半山豫苑1座中層H室，實用面積約587方呎，兩房間隔望樓景，以1,146萬元易手，呎價約19,523元。原業主於2009年5月以430萬元買入單位，持貨13年帳面獲利716萬元。

●美聯陳偉豪表示，跑馬地禮頓山5座中層A室，實用面積約1,724方呎，四房連雙套房間隔，以每月租金10萬元租出，呎租約58元。

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九龍區

●美聯周鍵喬表示，長沙灣碧海藍天5座高層H室，實用面積約588方呎，三房間隔，原叫價1,170萬元，減價35萬元，成交價1,135萬元，呎價約19,303元。原業主於2013年7月斥資745萬元入市，是次轉手帳面獲利390萬元，升值逾52%。

●香港置業劉酌源表示，長沙灣泓景臺6座高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望內園景，放租約1個月，減租1,000元，成交月租1.8萬元，呎租約34.8元。

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新界區

●利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣6座高層F室，實用面積約538方呎，兩房間隔，以863.8萬元易手，呎價約16,056元。原業主於2010年9月以約382萬元購入單位，持貨約12年帳面獲利481.8萬元，升幅約1.3倍，屋苑現時有約62個放盤，入場費800萬元起。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣青宏苑A座中層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價573.8萬元，呎價約11,340元，新買家為綠表客。原業主於2014年12月以372.8萬元購入物業，持貨約8年帳面獲利約201萬元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山薈朗1座低層B05室，實用面積約411方呎，兩房間隔，原開價730萬元，放盤11個月減價30萬元，以700萬元獲承接，呎價約17,032元。原業主於2018年9月購入上址，當時作價522萬元，持貨約4年帳面獲利178萬元，單位升值34%。

●世紀21奇豐袁麗詩指出，沙田第一城47座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤1個半月，減價45萬元或約7.7%，呎價約19,014元。原業主於2014年10月購入上址，現帳面獲利170萬元，升值約46%。

●中原杜文俊表示，沙田翠麗花園剛錄6月首宗成交，單位為A座中層3室，實用面積約421方呎，原則三房改兩房間隔，議價後以610萬元易手，呎價約14489元。原業主於2014年以414萬元入市上址，持貨8年帳面獲利約196萬元，升值約47.3%。

●中原柯勇表示，將軍澳晉海II第5A座中層D室，實用面積約477方呎，兩房間隔，以830萬元易手，呎價約17,400元。原業主於2017年11月以712萬元購入上址，持貨近5年帳面獲利118萬元離場，單位升值17%。

●香港置業劉浩勤稱，將軍澳帝景灣1座極低層連平台戶，實用面積約897方呎，套三房間隔，成交價約2,080萬元，呎價約23,188元。單位2015年9月買入價約2,146.1萬元，至今貶值約66.1萬元。

●祥益袁思賢表示，屯門華都花園5座高層F室，實用面積約404方呎，兩房間隔，以468萬元成交，呎價約11,584元。原業主於2018年以約430萬元購入上址，現轉手帳面獲利約38萬元。

●美聯徐君寶稱，元朗華翠豪園1座高層B室，實用面積約814方呎，套三房間隔，最初開價約868萬元放售，吸引多組客人洽購，因而提高叫價，最終獲區內客以873.8萬元承接，呎價約10,735元。原業主於1998年11月以約321萬元購入上址，現轉手帳面獲利約552.8萬元，期間物業升值逾1.7倍。

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