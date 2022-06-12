周未兩日新盤錄成交210宗　按周飆6倍

●必嘉坊．曦匯累錄近800認購登記 正籌備短期内再加推

●必嘉坊．曦匯加推68伙 入場費496萬

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新推價單戶型由開放式至兩房間隔，實用面積202至362方呎，以一房户佔48伙最多，折實售價496.66萬至890萬元，呎價約22,963至25,109元，當中售價最低為18D室開放式單位，實用面積202方呎。

他指出，是次推出單位輕微加價約1%至1.5%，有機會於短期內再度推加，將有加價空間，預計最快下周末發售。

●白石角Silicon Hill兩輪銷售即日沽清 再加推80伙周六開售

該集團副董事總經理雷霆表示，項目於上周六(11日)第2輪銷售190伙即日售罄，是次原價加推新一批單位，折實平均呎價約17,641元。

新地代理總經理胡致遠指出，新價單單位實用面積285至578方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔，折實售價約540萬至1,044萬元，呎價約16,234至20,168元。而項目5座12樓B5室連天台及平台特色戶，實用面積775方呎，以1,841.67萬元，呎價約23,763元，創項目呎價新高。

雷霆補充，Silicon Hill第2A期正積極籌備中，預計於第3季推出。此前，集團會先部署推出屯門NOVO LAND第1A期及天水圍Wetland Seasons Bay第3期。

●利奧坊‧壹隅單日沽兩伙 套現逾1365.7萬元

●映築再錄售兩伙兩房 呎價逾2.29萬元