周未兩日新盤錄成交210宗 按周飆6倍
2022年06月12日 21:32
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新盤市場交投升溫，周六、日(11、12日)市場錄約210宗一手成交，較對上一周大增約6倍。其中新鴻基地產(00016)大埔白石角Silicon Hill第1期，昨日次輪銷售190伙即日沽清，另恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅於今日連沽兩伙。
●必嘉坊．曦匯累錄近800認購登記 正籌備短期内再加推
恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(00012)必嘉坊．曦匯於周日(12日)加推第2號價單後短短數小時，即錄約250張最新入票，截至晚上8時項目累錄近800個認購登記，現正積極籌備在短期內再度加推。以首兩張價單共136伙計，超額認購近4.9倍。
●必嘉坊．曦匯加推68伙 入場費496萬
發展商推盤攻勢一浪接一浪，恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊．曦匯周日(12日)加推第2號價單，涉及68個單位，折實平均呎價約23,968元。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新推價單戶型由開放式至兩房間隔，實用面積202至362方呎，以一房户佔48伙最多，折實售價496.66萬至890萬元，呎價約22,963至25,109元，當中售價最低為18D室開放式單位，實用面積202方呎。
他指出，是次推出單位輕微加價約1%至1.5%，有機會於短期內再度推加，將有加價空間，預計最快下周末發售。
●白石角Silicon Hill兩輪銷售即日沽清 再加推80伙周六開售
新鴻基地產(00016)的大埔白石角Silicon Hill第1期兩輪銷售均即日沽清，發展商於周日(12日)加推第5號價單共80伙，最快周六(18日)進行第3輪銷售。
該集團副董事總經理雷霆表示，項目於上周六(11日)第2輪銷售190伙即日售罄，是次原價加推新一批單位，折實平均呎價約17,641元。
新地代理總經理胡致遠指出，新價單單位實用面積285至578方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔，折實售價約540萬至1,044萬元，呎價約16,234至20,168元。而項目5座12樓B5室連天台及平台特色戶，實用面積775方呎，以1,841.67萬元，呎價約23,763元，創項目呎價新高。
雷霆補充，Silicon Hill第2A期正積極籌備中，預計於第3季推出。此前，集團會先部署推出屯門NOVO LAND第1A期及天水圍Wetland Seasons Bay第3期。
●利奧坊‧壹隅單日沽兩伙 套現逾1365.7萬元
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅周日(12日)連沽兩伙，包括2座6樓C室，實用面積320方呎，成交價760.284萬元，呎價約23,759元。另一宗為2座8樓J室，實用面積264方呎，以605.454萬元售出，呎價約22,934元。
●映築再錄售兩伙兩房 呎價逾2.29萬元
恒基地產(00012)長沙灣映築再錄兩宗兩房成交，其中7樓B室，實用面積338方呎，成交價776.55萬元，呎價約22,975元。另外，項目35樓L室，實用面積329方呎，以783.74萬元成交，呎價約23,822元。