【派定心丸】余偉文：美縮表後果難測　有信心港足以抵禦

中美對抗愈益激烈令人憂慮夾在兩國之間本港金融體系何去何從。香港金融管理局總裁余偉文接受東網訪問時為港元聯繫匯率制度大派「定心丸」，就算環球金融市場複雜多變，憂慮未來一至兩年海外金融風險或蔓延香港，本港金融系統依然穩定，足以抵禦大風大浪，又謂內地金融市場愈趨開放為香港帶來不少機遇。

聯匯制度作為香港金融系統的中流砥柱，余偉文強調，市場對聯匯制度充滿信心，加上目前大部分的對外貿易和投資仍以美元計價，該局無意、亦認為毋須改變聯匯制度。

不過，要繼續發展香港的國際金融中心地位，前提是確保本港金融穩定。他擔心，未來一兩年來自外國的金融風險將波及本港，包括宏觀經濟發展以及無法預測的地緣政治。他指，美國今年或出現前所未見的大規模縮減資產負債表，難以預測「縮表」對於抽緊市場流動性，以及對市場活動的影響。

事實上，流動性氾濫始作俑者之一美國，本月密歇根大學消費信心指數創下44年新低，連同40年未見的通脹和持續攀升的按息，惹人憂慮金融市場正迎接驚濤駭浪。美銀首席投資策略師哈特尼特直言，就算就業市場尚好，其實美國已經陷入技術性經濟衰退，「大家不為意而已……通脹所帶來的威脅尚未結束，加息的衝擊才剛開始，經濟增長的衝擊也正撲來」，熊市反彈已經結束。

余偉文表示，金管局對不同風險場景均有預案，包括資金大幅流走、資產價格快速下跌等。不過，今年5月底，本港外匯儲備高逾4,600億美元；今年首季銀行體系平均資本充足率約20%，遠勝其他國家金融中心銀行體系，首季主要銀行流動性覆蓋率則超過150%。他認為，只要香港能確保金融制度穩健和嚴格監管，並建立足夠銀行體系資本緩衝，有信心即使出現巨大衝擊，本港銀行資本充足率和流動性覆蓋率亦有能力抵禦。

樓市方面，金管局實施物業按揭逆周期宏觀審慎監管措施已一段時間，目的是增強銀行的風險管理和銀行體系應對樓價調整的抵禦能力，近兩年樓價上升引來市場對有關措施微調的憧憬。他指，該局將按照周期改變而調整樓市政策，包括視乎樓價、成交、外圍因素和本地經濟等，基於目前不見明顯周期改變，故將維持現時措施不變。

另一方面，過去10多年香港作為資金進出內地重要橋樑的角色日益彰顯，惟隨着內地金融市場和資本帳逐漸開放，會否有日出現完全開放，內地毋須透過香港亦可與外資接軌？屆時香港金融定位又如何？

余偉文指，內地逐步開放資本市場後，吸引不少外資經「互聯互通」投資內地股債市場，「北向債券通」日均成交金額去年達260億元人民幣，比起2017年開通時約22億元人民幣升11倍，近期開通的「南向債券通」業務量亦穩步上升。基於股債南向通和「跨境理財通」僅在起步階段，業務規模和深度仍有龐大發展空間，未來將進一步凸顯香港作為資金進出內地重要橋樑的角色。

其實在「債券通」出台前，海外投資者已可透過銀行間債券市場(China Interbank Bond Market)直接投資內地債市，惟仍有逾一半外資選擇經「債券通」持有內地債，加上本港沒有跨境資金管制，擁有健全法律制度和金融基建，相信未來涉及中外跨境資金流動的業務，仍將由香港引導。

而香港作為全球最大離岸人民幣業務中心，亦助力人民幣穩慎國際化進程。他解釋，內地作為全球第二大經濟體，跨境貿易僅18%使用人民幣，人民幣全球支付佔比僅2至3%；同時國際投資者持有內地債券佔比亦較其他經濟體低，意味人民幣國際化仍有一段長路要走。金管局正與中國人民銀行商討更靈活地使用「港元人民幣貨幣互換協議」增加貨幣流動性，並促進人民幣產品多樣化，以及優化中港基建建設之間的連結，冀推動人民幣國際化走得更深更廣。