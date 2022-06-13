地緣政治大師︰就算無普京　俄烏戰爭也不會結束

俄羅斯入侵烏克蘭嚴重衝擊全球經濟和金融市場，亦導致生靈塗炭。西方主流觀點把戰火歸咎於俄羅斯總統普京的個人野心及帝國主義作祟，惟國際關係現實主義理論大師、芝加哥大學政治系教授米爾斯海默(John Mearsheimer)日前在日資投行野村舉行的論壇上批評，這種想法只是一廂情願，直言「就算沒有普京，戰爭也不會結束」，更指中國會是最大贏家之一。

這位大教授一直主張，國際社會是無政府狀態，沒有凌駕主權國家的權威或警官，這從聯合國安理會是無牙老虎即可明瞭，如是者，大國都會根據其合理訴求爭取在區內稱霸，一旦有感生存受到威脅就會不惜冒巨大風險悍然動手，一如二戰時日本被美國實施石油禁運後就送死突襲珍珠港。

米爾斯海默曾批評，現在的烏克蘭危機，本質是美國不斷向烏克蘭送秋波，其後多年來都無視俄羅斯視之為存亡危機，也不想想1962年的古巴導彈危機，華府是如何極力反抗原蘇聯在其眼中的後花園「踩場」。

他在論壇上坦言，俄烏戰爭注定沒有結局，進一步升級的風險更愈來愈高，因為在俄國人眼中，烏克蘭倒向西方對其構成致命威脅，為了不讓烏國變成歐美政擊俄羅斯的橋頭堡，就要先發制人，這不僅是普京個人的想法，也是俄羅斯的主流民意，因此雙方只能「戰鬥至死」。以前俄羅斯只會接受烏克蘭「保持中立」，但戰爭爆發後已再無可能。隨着戰事拖長，更大機會把美國、歐盟和北約等「拉落水」，導致戰爭升級，波及範圍更廣。

他進而推論，中國是少數能夠從這場戰爭中受惠的國家。因為戰爭導致俄羅斯向中國靠攏，擴大了後者的優勢，包括在提升在區內的話語權，坦言「如果我是北京的顧問，我一定會建議把握這次機會。」

他續稱，中國打算成為「亞洲版美國」，掌控東亞乃至整個亞洲，欲把美國趕出亞洲就必然要對台灣有所動作，而美國為避免其在亞洲建構的盟友體系崩潰，就必然要有所回應，況且美國把台灣拉入己方陣營尤其必要，這樣才能聯合南韓、日本等把中國的軍事力量壓制在第一島鏈。因此，台海局勢風險也在升溫。

米爾斯海默早前亦向日本傳媒表示，美國總統拜登對華立場已經與他做副總統時南轅北轍，對烏克蘭卻十年如一日，可能因為沒有人像前總統特朗普收拾中國般替他做「骯髒事」。

他直言，華府重心應放在東亞，而非東歐，因此阿富汗撤軍如何狼狽，戰略上也不是錯，可是如今一連串對俄戰略失誤釀成的俄烏戰事恐令美國無法集中兵力和資金應付東亞局勢，因此應該要有人告訴美國政府輕重何在。