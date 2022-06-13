港股黑期低水逾600點　比特幣瀉6%

●踏入亞洲時段，美匯指數升上104.31；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.7536；美元兌日圓處134.91；歐元報1.049，英鎊報1.2272。金價穩升至1,876美元。油價向下，布油跌1%至120.09美元，紐油挫3.7%報116.1美元。比特幣跌逾6%，至2.66萬美元。道指期貨跌195點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾600點。

●道指上周五(10日)收報31,392點，跌880點或2.73%；標指收報3,900點，跌116點或2.91%；納指收報11,340點，跌414點或3.52%。

●美國5月消費物價指數(CPI)按年升8.6%，不但高於預期8.2%，更續創1981年12月以來最高。

●美國5月通脹數據創逾40年來新高，美國總統拜登表示，白宮政府將設法壓低通脹，想盡一切辦法來壓低美國物價。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,386點，跌419點或1.96%。

●即月恒生指數夜期收報21,326點，跌369點，低水480點，成交35,722張。

●比特幣上周五報29,138.5美元，跌3.13%；以太幣跌幅逾6%，報1,675.24美元。

●美國5月政府預算赤字662億美元，預期為預算赤字1,365億美元，前值為預算赤字1,320億美元。

●巴克萊高級經濟學家Jonathan Miller相信，在聯儲局下次議息(6月15日公布結果)時，將決定加息0.75厘，而非市場廣泛預期的0.5厘。

●紐約7月上周五期油收報每桶120.67美元，跌84美仙或0.69%，全周累升約1.51%；布蘭特8月期油收報每桶122.01美元，跌1.06美元或0.86%，全周累升約1.8%。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,875.5美元，升1.2%，全周計累升1.4%。

●英國富時100指數上周五收報7,317點，跌158點或2.12%；法國CAC指數收報6,187點，跌171點或2.69%；德國DAX指數收報13,761點，跌436點或3.08%。

●美國6月密歇根大學消費者信心指數初值為50.2，遜預期58.2，同時大幅低於5月的58.4。

●必嘉坊．曦匯累錄近800認購登記，正籌備短期内再加推。