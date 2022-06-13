【產經直播】港股有後着唔使悲觀？
2022年06月13日 09:50
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超級央行周來臨，美國聯儲局、英倫銀行(即英國央行)及日本央行本周都會議息。美國5月通脹8.6%超預期，創下40年新高，令市場憂慮聯儲局會更進取收緊貨幣政策，美股上周五(10日)大跌，港股周一(13日)亦受拖累下挫。不過，另邊廂憧憬內地放水，港股後市不用太悲觀？恒指有短炒機會？
恒生科技指數過去一周累升一成五，升勢能否持續？個股方面，日前中證監澄清重啟阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團上市計劃，不過，阿里上周五仍能逆市上升。阿里股價走勢近日突破下降軌，向上空間仲有幾多？電商618購物節進入直路，投資者可待銷售數字公布後才再作部署？仲有邊隻科網股值得留意？
此外，中芯國際(00981)等4隻股份今日(13日)起正式染藍。在4隻藍籌新貴之中，僅中芯在躋身恒指成分股行列前夕有得升，上周五(10日)急彈逾8％，高追仲有無着數？
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