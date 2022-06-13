【產經直播】港股有後着唔使悲觀？

超級央行周來臨，美國聯儲局、英倫銀行(即英國央行)及日本央行本周都會議息。美國5月通脹8.6%超預期，創下40年新高，令市場憂慮聯儲局會更進取收緊貨幣政策，美股上周五(10日)大跌，港股周一(13日)亦受拖累下挫。不過，另邊廂憧憬內地放水，港股後市不用太悲觀？恒指有短炒機會？

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