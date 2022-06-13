耀才推期貨「一開五」戶口 20%按金可買賣香港期貨產品

期貨「一開五」戶口具備2大優點，包括：1)特低保證金，助客戶以低成本開倉，更靈活把握市場變化，捕捉入市機會；2)利用「一開五」戶口買賣，可進一步擴大資金，助客戶運籌帷幄。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，推出期貨「一開五」戶口是希望於港股波動市況中，盡可能為客戶提供更多優質的投資選擇，讓客戶靈活走位。

耀才更為開立期貨客戶提供多元化優惠，包括：

-買賣美國期貨產品，可享1個月真正0佣金；

-買賣香港期貨/指數期權 可享7個月免佣；

-免佣其後提供銀行／證券行的交易單據，佣金再8折；

-買賣環球期貨產品，每張低至1美元；

-送全球期貨產品實時報價；

-耀才24小時eDDA，可24小時隨時入錢、隨時買賣期貨產品。

許續指，未來集團將繼續審時度勢，推出更多優惠滿足廣大客戶的需求。