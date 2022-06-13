耀才推期貨「一開五」戶口 20%按金可買賣香港期貨產品
2022年06月13日 10:07
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耀才證券(01428)推出期貨「一開五」戶口。由即日起，客戶只需附合香港交易所制訂的要求，便可開立期貨「一開五」戶口，存入由港交所設定保證金的兩成(即20%保證金)便可買入/沽出1張期貨合約，包括：恒生指數期貨、H股指數期貨、小型恒生指數期貨及小型H股指數期貨。讓客戶可在個人投資組合中，利用低成本，達致大槓桿效益，在期貨市場上更靈活把握市場變化。
期貨「一開五」戶口具備2大優點，包括：1)特低保證金，助客戶以低成本開倉，更靈活把握市場變化，捕捉入市機會；2)利用「一開五」戶口買賣，可進一步擴大資金，助客戶運籌帷幄。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，推出期貨「一開五」戶口是希望於港股波動市況中，盡可能為客戶提供更多優質的投資選擇，讓客戶靈活走位。
耀才更為開立期貨客戶提供多元化優惠，包括：
-買賣美國期貨產品，可享1個月真正0佣金；
-買賣香港期貨/指數期權 可享7個月免佣；
-免佣其後提供銀行／證券行的交易單據，佣金再8折；
-買賣環球期貨產品，每張低至1美元；
-送全球期貨產品實時報價；
-耀才24小時eDDA，可24小時隨時入錢、隨時買賣期貨產品。
許續指，未來集團將繼續審時度勢，推出更多優惠滿足廣大客戶的需求。