【高盛推介】阿里創2個月高後回吐 資金趁低吸納
2022年06月13日 10:18
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周一(6日)起計連升5日，累漲逾22%，當中上周四(9日)曾高見116.3港元的2個月高位，今(13日)早由高位回吐，暫低見105.6元，最新報107.3元，跌約5%，暫為恒指中表現最落後成分股。
日前有報道引述消息指，螞蟻集團已獲初步批准重啟IPO，並計劃最早7月在上海及香港提交初步招股書，但中證監及螞蟻及後均表示未有重啟螞蟻集團IPO計劃，市場繼續關注事件發展。另外，有內媒引述阿里旗下物流公司菜鳥數據指，今年「618」購物節，其「預售極速達」單量按年增加110%，「當日達」比例逾70%，部分商家「當日達」及「次日達」比例合計超過98%，覆蓋城市逾300個。
觀察個股輪證資金流向，好倉上周五(10日)獲資金積極吸納，錄得約2,560萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產，並見流入牛證的資金較集中在100元收回區域的近牛。
淡倉方面，上周5個交易日共錄得約4,110萬元資金流入，並見上周五流入熊證的資金較集中在130元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月，屬輕微價外、進取選擇的阿里購(23157)。貼價選擇可留意年期約2個月的高對沖值阿里購(28073)，較能緊貼正股升跌。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(51967)，遠牛選擇可留意阿里牛(69323)，與現價有約5及15元收回距離。
阿里購(23157)，行使價130.1元，2022年08月25日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿、輕微價外、進取。
阿里購(28073)，行使價119.38元，2022年08月24日到期，實際槓桿5.4倍， 貼價、高對沖值，較能緊貼正股升跌。
阿里牛(51967)，收回價100元，行使價98元，換股比率100，新上市近牛。
阿里牛(69323)，收回價90元，行使價88元，換股比率100，槓桿比率4.6倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨阿里沽(17851)。價外選擇可留意年期約3個月，進取選擇的阿里沽(12962)。熊證方面可留意阿里熊(67484)，與現價有約25元收回距離。
阿里沽(17851)，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、低街貨。
阿里沽(12962)，行使價78元，2022年09月21日到期，實際槓桿4.8倍，價外、進取。
阿里熊(67484)，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，近25元收回距離熊證。
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