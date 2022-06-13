【高盛推介】阿里創2個月高後回吐　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周一(6日)起計連升5日，累漲逾22%，當中上周四(9日)曾高見116.3港元的2個月高位，今(13日)早由高位回吐，暫低見105.6元，最新報107.3元，跌約5%，暫為恒指中表現最落後成分股。

日前有報道引述消息指，螞蟻集團已獲初步批准重啟IPO，並計劃最早7月在上海及香港提交初步招股書，但中證監及螞蟻及後均表示未有重啟螞蟻集團IPO計劃，市場繼續關注事件發展。另外，有內媒引述阿里旗下物流公司菜鳥數據指，今年「618」購物節，其「預售極速達」單量按年增加110%，「當日達」比例逾70%，部分商家「當日達」及「次日達」比例合計超過98%，覆蓋城市逾300個。

觀察個股輪證資金流向，好倉上周五(10日)獲資金積極吸納，錄得約2,560萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產，並見流入牛證的資金較集中在100元收回區域的近牛。

淡倉方面，上周5個交易日共錄得約4,110萬元資金流入，並見上周五流入熊證的資金較集中在130元收回區域的產品。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。