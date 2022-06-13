虛幣市場再起風暴　比特幣創逾一年新低　以太幣瀉10%

美國通脹再創40年新高，投資者擔心通脹壓力引發美國聯儲採取更積極的行動，虛擬貨幣市場再刮起風暴。

根據CryptoCompare數據，比特幣跌至2.5萬美元關口，24小時低見25,030美元，至超過一年低位；最新仍下跌超過9%，至25,032美元。比特幣目前的價格已較去年11月所創約68,978美元的紀錄高位，回落超過六成。

其他虛擬貨幣齊齊向下，以太幣及狗狗幣各瀉逾10%及7%，萊特幣亦挫近一成。當中，以太幣24小時低位報1,325美元，現價於1,330美元上落，相對去年11月高峰約4,810美元大冧逾七成。

除子全球息口趨升，不利虛擬貨幣，早前發生穩定幣TerraUSD價格「歸零」事件，令幣圈跌入低谷。Delta Blockchain Fund始創人Kavita Gupta表示，虛擬貨幣已進入寒冬期，比特幣可能會跌再至14,000美元左右，以太坊價格也將下跌。

知名對沖基金經理、虛擬貨幣投資銀行Galaxy Digital創辦人Mike Novogratz早前預測，目前市面上有1,900家虛擬貨幣對沖基金，當中有2/3恐怕將會因為幣圈踏入寒冬而倒閉。