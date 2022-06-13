【高盛推介】美聯儲局本周議息 資金留意銀行股
2022年06月13日 10:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：上周五(10日)美國公布CPI數據後，市場對再創40年新高的通脹感到憂慮，並密切關注本周美國聯儲局的議息會議。早前有委員表示支持在未來多次會議上各加息0.5厘，而CME利率期貨更顯示有部分市場投資者就聯儲可能更快速的加息步伐作出部署。
近日見資金留意銀行股，滙豐控股上周五失守50港元水平，跌約1.3%，今(13日)早市繼續回調，最低見48.2元的過去3周低位。中銀香港自上周二(7日)起連跌，今早最低見28.85元的過去3周低位。恒生銀行今早亦續跌，最低見133.5元，與1年低位僅約2%距離，最新報134.1元，跌約1.1%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納匯控好倉，上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,740萬元，並見上周五流入牛證的資金較集中在46元收回區域的近牛。
此外，上周5個交易日共錄得約90萬元資金流入中銀好倉。恒生好倉於上周三(8日)至上周五皆錄得少量資金流入。
投資者如看好滙豐，認購證方面的中期選擇可留意今10月份到期的滙豐購(15895)，其年期可覆蓋往後3次議息會議。貼價選擇可留意年期約6個月的滙豐購(16685)。牛證方面的近牛選擇可留意滙豐牛(51121)，遠牛選擇可留意滙豐牛(57232)，與現價有約6%及10%收回距離。
滙豐購(15895)，行使價58元，2022年10月26日到期，實際槓桿12.7倍，中期。
滙豐購(16685)，行使價54.55元，2022年12月20日到期，實際槓桿8.9倍，貼價。
滙豐牛(51121)，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿13.1倍，相近收回價近牛中街貨較低。
滙豐牛(57232)，收回價44元，行使價43元，換股比率100，實際槓桿8.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
滙豐沽(17073)，行使價42元，2022年09月13日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿。
滙豐熊(55541)，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿6.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
中銀購(13621)，行使價32元，2022年09月29日到期，實際槓桿12.0倍，高槓桿。
恒生購(13436)，行使價165元，2022年11月24日到期，實際槓桿11.1倍，貼價。
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