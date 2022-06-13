【高盛推介】美聯儲局本周議息　資金留意銀行股

高盛(亞洲)有限責任公司：上周五(10日)美國公布CPI數據後，市場對再創40年新高的通脹感到憂慮，並密切關注本周美國聯儲局的議息會議。早前有委員表示支持在未來多次會議上各加息0.5厘，而CME利率期貨更顯示有部分市場投資者就聯儲可能更快速的加息步伐作出部署。

近日見資金留意銀行股，滙豐控股上周五失守50港元水平，跌約1.3%，今(13日)早市繼續回調，最低見48.2元的過去3周低位。中銀香港自上周二(7日)起連跌，今早最低見28.85元的過去3周低位。恒生銀行今早亦續跌，最低見133.5元，與1年低位僅約2%距離，最新報134.1元，跌約1.1%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納匯控好倉，上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,740萬元，並見上周五流入牛證的資金較集中在46元收回區域的近牛。

此外，上周5個交易日共錄得約90萬元資金流入中銀好倉。恒生好倉於上周三(8日)至上周五皆錄得少量資金流入。

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