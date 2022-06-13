李偉傑：港股21000點有支持　傳統車股可吼

憂慮聯儲局本月大幅加息0.75厘遏通脹，港股跟隨外圍挫逾600點，至21,200點水平。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國通脹數據高過市場預期，外圍通脹壓力持續升溫，美股受縮表影響，走勢並不樂觀，料港股短期跟隨美股震盪。不過，港股後市還看內地政策，市場憧憬中央對科網股監管鬆綁，恒指在21,000點附近有明顯支持，22,000點為短暫阻力區間。