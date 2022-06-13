李偉傑：港股21000點有支持 傳統車股可吼
2022年06月13日 11:22
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憂慮聯儲局本月大幅加息0.75厘遏通脹，港股跟隨外圍挫逾600點，至21,200點水平。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國通脹數據高過市場預期，外圍通脹壓力持續升溫，美股受縮表影響，走勢並不樂觀，料港股短期跟隨美股震盪。不過，港股後市還看內地政策，市場憧憬中央對科網股監管鬆綁，恒指在21,000點附近有明顯支持，22,000點為短暫阻力區間。
東方海外(00316)、中國宏橋(01378)、中芯國際(00981)及中升(00881)正式成為恒指成分股，上周股價表現中，除中芯外，其他3隻均有高位回落迹象。李指出，要留意行業前景可否持續有良好憧憬，例如東方海外的航運費能否持續高企，如未來或會因歐美放寬旅遊限制及高通脹下，壓低航運費，因此對高估值的東方海外的投資價值有保留。另外，中芯的行業前景優越，內地晶片市場龐大，但中美角力或對中芯帶來隱憂。相反，中升或受惠內地推行電動車及燃油車減稅的政策，加上業績表現亮麗，惟估值過高，息率較低，宜回落至100天線再作考慮。
比亞迪股份(01211)續創今年高位，成為全球市值第三大車企。惟李指出，其他電動車股，如造車新勢力「蔚小理」表現較弱，於市場定位仍有待改善，投資者對其盈利表現信心不足。又認為，內地早前落實乘用車減稅，對傳統車股包括長城汽車(02333)帶來正面幫助。