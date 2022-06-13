陳偉明：繼續關注新經濟板塊

市場繼續憧憬中央會有不同的刺激經濟措施，而上海亦在疫後開始重啟經濟活動，加上人民幣反彈，A股做好帶領港股上周一度升穿22,000點大關，在憧憬中央放鬆監管下，科技股續強勢，帶動港股上周四(9日)最高見22,143點。

值得留意，即是美股因擔心通脹問題在上周四及周五(10日)大插，港股在上周五及本周一(13日)裂口低開後亦曾即市衝上，反映資金有趁低吸納迹象，預期港股跑贏美股情況將會持續。

全球通脹持續升溫下，美國及歐洲央行相繼宣佈收水及加息，而且市場預期如果高通脹持續惡化，不論美國或歐洲央行，未來的加息幅度或會更大，不利於歐美股市行情，尤其是高估值科技板塊。港股新經濟板塊早前在中央打壓下估值相對便宜，下跌空間有限，加上近期內地對科企有鬆綁迹象，資金傾向流入中港股市，並且由防守高息股轉向增長股科網板塊，本港新經濟板塊值得繼續留意，但盡量避免高追。

技術上，正如早前不斷提到，港股比美股强，走勢轉好，但要短期內升破22,500關仍有一定難度，尤其在美股跌勢未止情況下，港股很難不斷破頂。預期期指大約20,800至22,500點區間上落，策略上傾向待期指跌至21,000點以下，預備足夠資金接貨下，Short Put 7月等價騰訊期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明