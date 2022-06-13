埃利安憂美國通脹癲升至9%　經濟陷入最黑暗時期

安聯首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)周日(12日)表示，如果美國聯儲局更早採取行動，以及在錯誤描述通脹為暫時性一事態度謙卑，大部分創新高的通脹都可以避免。他指出，當局要挽回聲譽以紓緩長期通脹預期。

埃利安指出，目前有多個因素混在一起，如俄烏戰事、能源過渡，以及聯儲局錯判通脹形勢，並再次批評當局對抗通脹反應「落後」，預計本周的利率會議會加息50點子。

他表示，美國通脹率很可能進一步上升，衰退的風險目前正朝負面傾斜。他又指，萬物齊漲令人們感到不安，並憂慮在目前滯脹的環境下，即經濟增長停滯與通脹並存，通脹可能達到9%，並稱這將導致美國經濟衰退陷入最黑暗的時刻。

他表示，一年前很多人有信心通脹只是暫時性，他對此感到不解，認為在後疫情時代的通脹環境中有太多未能理解的事，因此應當保持謙卑。

他又表示，聯儲局的情況仍不順利，因為當局尚未解釋為何其預測「長時間以來都是錯」。

他補充，最樂觀情況是聯儲局重新控制通脹，令經濟得以軟着陸，即壓低通脹而不會犧牲經濟。然而，「不幸的是，目前風險的平衡向負面傾斜」。