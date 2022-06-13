專家樓評：股市幣市波動　樓市穩健保值

正所謂「五窮六絕七翻身」，近期股市、虛幣市場波動，令人難以捉摸。不過樓市氣氛依然保持暢旺，一手新盤加快推盤步伐，6月份預料有約10個新盤推出市場，為市場增添不少競爭力。受疫情緩和帶動，而且市場上的爆發力已積壓多個月，加上多個新盤開價克制，令多個新盤在開賣時都取的好成績。

而事實上，自政府放寬防疫措施，市民的經濟活動回復正常；加上東鐵延線通車，完善本港的鐵路網絡，有利帶動沿線屋苑的二手交投。有部分的業主憧憬後市，叫價進取，甚至收窄議價空間，令市場上的減價盤數量縮。有買家看準市況反彈的升勢，趁機入市，加上「波叔Plan」效應持續，促進換樓鏈的流動，帶動二手交投氣氛熾熱。

現時本港的息口持續低企，在置業剛需的情況下，有不少準買家看準樓市升勢的勢頭，買樓置業。事實上，自2月財政預算案公布放寬按保措施，中價物業交投持續上升，帶動二手住宅交投向上，根據香港置業資料研究部資料綜合土地註冊處資料顯示，以近3個月(3月1日至5月25日)二手住宅註冊量與前3個月(去年12月1日至今年2月28日)作比較，受惠「新按保」措施的帶動，當中逾1,000萬至1,200萬元錄874宗，急升約6成半，宗數甚至比起逾1,200萬至1,920萬元更高；而逾800萬至1,000萬元個案，錄得約1,651宗，較前3個月增加約6.8%，而個案最多的800萬元或以下物業，亦多約4%。

近日外圍市況波動，有不少投資者調整投資組合，或將資金轉移「磚頭」，可見「磚頭」是相對較穩陣的投資工具，而保值能力亦遠勝股票及虛擬貨幣等的金融產品，因此，在股市幣市不穩的情況下，房地產市場依然市況暢旺，成交量及金額均有一定的升幅。

筆者經常被問到，現在才入市，是否已錯過最好時機？目前二手市場的「筍盤」已被市場火速消化，二手物業造價仍然堅挺，雖然市場盛傳美國加息，本港加息之聲亦甚囂塵上，難免令財政實力不足的準買家入市信心減少，惟筆者認為現金持續貶值，加上現時政府已放寬按保，而發展商亦提供不同的按揭選擇，不少財政實力雄厚的買家近月積極為置業作準備，只要買家首期符合預算，供樓有足夠緩衝資金，在新盤群推以及發展商定價相對保守的情況下，目前亦不失為置業良機。

香港置業營運總監及九龍區董事 馬泰陽