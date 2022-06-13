金管局余偉文：CMU市場化　2025年推出全新平台

金管局總裁余偉文發表匯思，指局方一直致力維持香港國際金融中心的領先地位，我們除了不時「瞻前」推出緊貼國際金融發展潮流的新政策和新產品，也會「顧後」提升現有的金融基建，以保持香港金融業長遠的競爭力。

為支持香港債券市場的發展，金管局將會進一步把CMU市場化，於未來3年分階段提升CMU系統，提供安全、可靠、高效的跨境交易、結算、交收及託管服務，從而促進內地與國際金融市場的接軌，並進一步鞏固香港國際金融中心地位。

CMU將於未來3年分階段落實3項升級工作，包括加強風險管理、系統升級及與更多不同地區建立跨境聯網。

其中，金管局計劃在今年第3季推出全新的CMU網站，讓業界可更方便快捷地查找有用的債市資訊。此外，為進一步推動業務流程的自動化和電子化，我們計劃在2023年開發全新用戶介面及報表工具，並會推出新的開放應用程式介面（開放API）。

CMU市場化的「重頭戲」是在2025年推出全新平台，不但讓用戶可以更靈活地管理帳戶及進行交收，並會提供更全面抵押品管理，支持24小時運作，有助用戶加強流動資金管理。

數據指出，截至2021年底，存放於CMU在香港發行的債券總額超過2萬億港元。

近年來，亞洲國際債券市場一直大幅增長，每年發行的跨境債券由2006年的1,070億美元增長了6倍以上，到2021年達到6,140億美元。香港作為區內的國際金融中心，在亞洲債市亦佔重要一席。根據國際資本市場協會（International Capital Market Association，ICMA）統計，2021年香港安排了34%的亞洲國際債券發行，而美國、英國和新加坡分別佔22%、17%和5%。

雖然亞洲債市活躍，可是亞洲市場一直缺乏規模媲美歐洲的ICSD，加上區內債券市場方興未艾，成為CMU市場化的契機。