道期挫556點 油價跌近2%
2022年06月13日 16:11
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●美匯指數報104.68；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7503；美元兌日圓報134.51；歐元企1.0467，英鎊處1.2236。金價報1,857美元。布油報119.89美元，紐油報118.51美元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨跌556點。
●市後關注點
18:00 加拿大5先月領先指標
●恒生指數全日收報21,067點，跌738點或3.39%。國企指數收報7,340點，跌269點或3.54%；科技指數收報4,598點，跌227點或4.72%。主板成交1,593億港元。https://bit.ly/3xKAUwc
●滬綜指收跌29點，釀酒股跌2%，金融股跌1.7%，地產股跌0.9%。https://bit.ly/39m61oA
●中國經濟：
-外資投行都要「共同富裕」？傳內地要求嚴控高層薪酬及獎金。
●傳總行部門爆疫，滙豐：暫無關閉任何辦公場所。
●DHL：堵港問題有望明年緩解，惟基礎設施落後不能一夜解決。
●金管局余偉文：CMU市場化，2025年推出全新平台。
●中原按揭：5月新批按保353億創新高，涉5,771宗紀錄次高。
●巴菲特最後一場慈善午餐開拍，起拍價2.5萬美元。
●外匯追蹤：
-日圓創近24年低位，兌港元一度跌穿5.8。
-人民幣曾跌穿6.77水平，兌每百港元報86.18。
●渣打：點心債市料再起動，南向債券通利國債。
●美國通脹：埃利安憂通脹癲升至9%。