【產經直播】港股要跌多浸？

2022年06月13日 16:21
  • 東網電視
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    美股上周五(10日)急挫，港股周一(13日)亦延續跌勢，最多跌812點，收市仍跌738點，報21,067點。本周有多國央行進行議息，而美國上月通脹超出預期，息魔勢必來臨，加上人民幣偏軟，港股勢要跌多浸？加息迫在眉睫，但滙控(00005)仍跌逾2%，是否買入時機？
    科網股全線受壓，龍頭ATMXJ跌幅介乎3至8%，當中阿里巴巴(09988)結束5日升市，大幅回吐逾8%，收報103.5元，跌市有冇動搖投資者對股份的信心？另外，618購物節即將來臨，擁電商業務的科網股升彈值得憧憬？當中邊隻吼得過？
    今日有4隻股份正式「染藍」，當中中芯國際(00981)無升跌，股份上周五(10日)彈8%，中芯有望擺脫「染藍魔咒」命運？相反，被剔出恒指的瑞聲科技(02018)則收跌3%，呢隻有貨可以點部署？分拆業務對瑞聲有幾大利好因素？
    車股個別發展，長汽(02333)逆市做好，上周五回購近2億元H股，收市升逾1%，而龍頭比亞迪(01211)今日除淨，收市跌逾2%，股民揸緊上述2隻股份點部署？
    內房股有沽壓，人民幣弱勢，再加上內房合約銷售持續下跌，而大量境外債即將到期，違約風險增加，碧桂園(02007)跌近8%、潤地(01109)跌2%，而家係咪宜沽貨不宜揸貨？
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