【產經直播】港股要跌多浸？
2022年06月13日 16:21
東網電視更多新聞短片
美股上周五(10日)急挫，港股周一(13日)亦延續跌勢，最多跌812點，收市仍跌738點，報21,067點。本周有多國央行進行議息，而美國上月通脹超出預期，息魔勢必來臨，加上人民幣偏軟，港股勢要跌多浸？加息迫在眉睫，但滙控(00005)仍跌逾2%，是否買入時機？
科網股全線受壓，龍頭ATMXJ跌幅介乎3至8%，當中阿里巴巴(09988)結束5日升市，大幅回吐逾8%，收報103.5元，跌市有冇動搖投資者對股份的信心？另外，618購物節即將來臨，擁電商業務的科網股升彈值得憧憬？當中邊隻吼得過？
今日有4隻股份正式「染藍」，當中中芯國際(00981)無升跌，股份上周五(10日)彈8%，中芯有望擺脫「染藍魔咒」命運？相反，被剔出恒指的瑞聲科技(02018)則收跌3%，呢隻有貨可以點部署？分拆業務對瑞聲有幾大利好因素？
《東網Money 18》搵嚟時富財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道