美國收水愈來愈急　專家料本周加息0.75厘？

綜合報道，美國早前公布當地5月份CPI按年增8.6%，續創40年新高， 刺激美債孳息率飆升。市場預期，美國聯儲局(Fed)周三(15日)會後加息0.5厘的機率達100%。

巴克萊銀行以Jonathan Millar為首的經濟學家發布報告，聯儲局目前有充分理由於在6月會議上通過比預期更激進的加息，料聯儲局會在6月加息0.75厘。事實上，聯儲局主席鮑爾曾於5月會後排除近期加息0.75厘可能性，目前市場共識仍是加息0.5厘。

而巴克萊銀行預測加息0.75厘的理由是，5月總體CPI和核心CPI表現強勁，若只是因為能源價格，可以忽略它。但上述通脹報告中的一切都通脹強勁，且愈來愈強：二手車價格重新上升，航空費用增加，租金通脹加速。通脹壓力不僅在加劇，而且還在擴大。

另一原因則是中期通脹預期。美國未來5年的5年期預期通脹率尚未達到今年絕對高點，但已接近；密西根大學消費者信心調查中的5至10年通脹預期上升0.3個百分點至3.3%，略低2008年春季創下的27年高點。

美國投資銀行富瑞(Jefferies)的經濟學家Aneta Markowska及Thomas Simons也在一份報告中寫道，上周五公布的通脹數據已經改變遊戲規則，將迫使聯儲局轉向更高的加息幅度，並提前收緊政策。