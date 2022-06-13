低軌衛星商機巨大　明年全球產值逾3千億美元

外媒報道，隨各太空強國推動低軌衞星部署，國際電訊聯盟(ITU)對軌道、頻譜規範與全球頻寬需求上升，而衞星網絡(SatelliteInternet)又被視作偏遠地區與海空交通工具等的通訊解決方案，TrendForce預計，明年全球衞星產業產值可達3,083億美元，年增4.5%。

此外亦衍生出其他產業。由於各衞星運營商向低軌布局，老舊衞星恐面臨汰換變航空垃圾，現時各國正研究如何回收太空垃圾技術。例如，日本提出磁鐵回收太空垃圾；英美兩國積極資助太空垃圾追蹤科技鼓勵企業參與研發；歐盟則測試清理太空垃圾的可能性，透過視覺導航系統、捕捉碎片等，如何有效回收至地球亦是商機所在。

研調指，目前低軌衞星於軍事及國防應用成熟，惟商業及民用仍屬早期發展階段，隨着衞星小型化及載荷系統提升，太空市場正快速商業化，包括SpaceX、OneWeb、Telesat、Viasat、Amazon等大廠積極布局。

低軌衞星提供通訊互補性，成為地面網絡補充及替代方案，動動通訊與衞星通訊產業鏈上有更多合作，有望營造全新產業格局。而且，低軌衞星具高傳輸、低延遲、全覆蓋優勢，有助車聯網、智慧交通及智慧物流等發展。

由於地面接收站提供的服務時間有限，加上低軌衞星與地球運轉不同步，因此衞星之間自行管理碰撞防護、系統通信管理、地面接收與追蹤等都成為商機。