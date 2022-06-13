馬灣珀麗灣6月暫僅錄3宗二手買賣　代理：靜得恐怖

新盤搶佔樓市焦點，導致二手交投受壓，馬灣珀麗灣6月份暫只有3宗買賣，代理形容市況「靜得恐怖」，成交量為過去24個月按月同期最少。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌惠安苑A座高層4室，實用面積約894方呎，原業主開價約1,450萬元，議價後以1,405萬元成交，呎價約15,716元。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角建華花園低層B單位，實用面積約397方呎，兩房間隔，成交價約723萬元，呎價約18,212元，新買家為區外首置客。原業主於2007年10月以約268萬元購入上址，持貨15年帳面賺約455萬元，單位大幅升值約1.7倍。

●香港置業張國炳指出，西灣河鯉景灣怡海閣低層G室，實用面積約668方呎，成交價1,180萬元，呎價約17,665元。資料顯示，該座一個層數更低的同室戶，2018年做價為1,289萬元，反映最新成交跌價達109萬元。

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九龍區

●富誠地產謝婉玲稱，黃大仙居屋鳳禮苑A座高層2室三房戶，原業主計劃移民，放盤半年，7度減價共120萬元，未補價第二市場成交價520萬元，呎價約9,302元。

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新界區

●美聯熊建明稱，馬灣珀麗灣市況「靜得恐怖」，6月份暫只有3宗買賣，為過去24個月按月同期最少，其中3座低層D室，實用面積約632方呎，累減48萬元，以762萬元成交，低市價約4%，呎價約12,057元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約30宗二手成交，其中翠擁華庭佔約4宗，屋苑6座低層C室，實用面積約816方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，議價後以950萬元易手，呎價約11,642元。據悉，原業主於2019年以908萬元購入單位，持貨3年帳面獲利42萬元或約4.6%，扣除使費料微蝕離場。

●中原杜文俊稱，沙田河畔花園6月暫錄2宗成交，其中E座高層07室，實用面積約242方呎，兩房間隔，開價約470萬元，議價後以450萬元易手，呎價約18,595元。原業主於1983年僅以18.5萬元入市上址，持貨39年帳面獲利約431.5萬元，升值約23.3倍。

●中原潘婉兒表示，粉嶺及上水區本月暫錄約17宗成交，其中上水新都廣場本月暫錄2宗成交，屋苑1座低層D室，實用面積約475方呎，兩房間隔，開價約560萬元，議價後以545萬元售出，呎價約11,474元。原業主於1995年以約250萬元購入上址，持貨27年帳面獲利295萬元，單位升值約1.18倍。

●利嘉閣羅富欽指出，粉嶺牽晴間11座低層D室，實用面積約385方呎，兩房間隔，以525萬元易手，呎價約13,636元。原業主於2006年以108萬元購入上址，持貨約16年帳面獲利約417萬元，物業升值約3.9倍。

●中原黃宏超表示，東涌區本月累錄約10宗成交，相比上月同期減少50%，區內東環6A座低層1室，實用面積約646方呎，三房連套房間隔，享海景，開價868萬元，議價後以860萬元易手，呎價約13,331元。原業主於2015年3月以698萬元一手購入，持貨7年帳面獲利162萬元，升值約23%。

●中原林頌宜稱，元朗采葉庭9座高層E室，實用面積約460方呎，兩房間隔，原叫價668萬元，減價10萬元，以658萬元成交，呎價約14,304元。原業主於2008年1月以146.5萬元購入單位，持貨14年多轉售，帳面獲利511.5萬元，單位升值3.5倍。

●美聯林浩德表示，將軍澳MONTARA第2B座中層F室，實用面積約450方呎，兩房間隔，開放式廚房設計，原叫價855萬元，買家還價後以815萬元成交，減幅約4.7%，呎價約18,111元。原業主於2019年5月以641.9萬元購入，是次轉手帳面獲利173.1萬元，升值約27%。

●美聯林振聲稱，將軍澳廣場2座低層H室，實用面積約445方呎，兩房間隔望園景，成交價736萬元，較原叫價調減42萬元，減幅約5.4%，呎價約16,539元。原業主於2006年1月以約190萬元購得單位，是次轉手帳面獲利約546萬元，升值約2.87倍。

●中原柯勇表示，將軍澳新都城7座中層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，享開揚市景，以1,085萬元易手，呎價約20,243元。原業主於2011年12月以454萬元購入上址，現轉手帳面獲利631萬元，單位升值逾1.3倍。

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