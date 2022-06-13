市區一手供應增　必嘉坊．曦匯周六開賣182伙

市區新盤開售如箭在弦，紅磡項目同日公布加推第3號價單及上載首張銷售安排，將於周六首輪發售182伙。另有3個市區項目均落實本周五出售共14伙。

●紅磡必嘉坊．曦匯再加推46伙 周六賣182伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，3號價單的單位實用面積由270至369方呎，戶型涵蓋一房至兩房間隔。售價方面，新一批單位維持最高5%折扣優惠，折實售價由623.2至約897.8萬元，折實呎價22,662至25,080元。同時，首輪開售的單位全部低於1,000萬元，適合年輕人上車入市。

●薄扶林碧麗軒複式連天台戶售6,438萬

豪宅新盤不乏承接，華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周一(13日)透過招標沽出1伙複式連天台戶，成交價6,438萬元。

上述為16號單位，位於二樓及三樓，單位實用面積為1,527方呎，三房間隔，連669方呎平台，附設傢俬和裝修，連1個車位售出，呎價約42,161元。項目於兩周內共招標售出5伙複式戶，並套現逾3.5億元。集團銷售部總監吳崇武指，該盤開始招標後一直備受市場關注，會考慮加推下一批單位。

●旺角利奧坊．壹隅周五發售5伙

恒地旗下旺角利奧坊．壹隅，上載最新銷售安排，落實本周五(17日)發售5伙，包括4伙一房戶及1伙開放式戶。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述單位實用面積由206至264方呎，扣除6%折實優惠後，項目折實售價由約483.5至約606.1萬元，折實呎價約22,663至23,473元。

項目會以先到先得形式，於當日上午10時半起發售。據悉，該盤至今累售128伙，套現約8.3億元。此外，整個「利奧坊 」系列則累售1,447伙，套現約86億元。

●鰂魚涌THE HOLBORN周五推售5伙

恒地的鰂魚涌THE HOLBORN上載全新銷售安排，加推5伙落實於周五(17日)起發售。當中包括2伙兩房戶、2伙一房戶及1伙開放式戶。上述5伙實用面積由221至452方呎，按最高6%折扣優惠計，折實售價約641.6至1,347.02萬元，折實呎價28,197至29,801元。據悉，項目由去9月開售至今累沽96伙，套現約7.12億元。

資料顯示，該盤位於鰂魚涌筲箕灣道1號，提供420伙分層單位，以開放式及一房戶為主打，預計關鍵日期為2023年4月30日。

●何文田Prince Central周五發售4伙

●市傳長沙灣喜‧揚收票暫超額1.9倍

據市場消息指，喜雋發展的長沙灣喜‧揚過去4日累收約94張入票，按首張價單32伙計，已超額逾1.9倍。

●將軍澳海茵莊園一房售684.2萬元

●長沙灣The Campton兩房售1,193萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新沽出1伙兩房單位，為23樓G室，屬實用面積511方呎的兩房戶，成交價為1,193萬元，呎價約23,346元。

●屯門恆大·珺瓏灣三房以1,027萬元沽