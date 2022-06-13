市區一手供應增 必嘉坊．曦匯周六開賣182伙
2022年06月13日 21:29
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市區新盤開售如箭在弦，紅磡項目同日公布加推第3號價單及上載首張銷售安排，將於周六首輪發售182伙。另有3個市區項目均落實本周五出售共14伙。
●紅磡必嘉坊．曦匯再加推46伙 周六賣182伙
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊．曦匯，今(13日)再度加推第3號價單，提供46伙，折實平均呎價23,998元。同時，項目上載首張銷售安排，落實周六(18日)展開首輪銷售，悉數盡推首3張價單共182伙。該盤截至下午8時，已接獲逾1,000張入票，超額認購約4.5倍。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，3號價單的單位實用面積由270至369方呎，戶型涵蓋一房至兩房間隔。售價方面，新一批單位維持最高5%折扣優惠，折實售價由623.2至約897.8萬元，折實呎價22,662至25,080元。同時，首輪開售的單位全部低於1,000萬元，適合年輕人上車入市。
●薄扶林碧麗軒複式連天台戶售6,438萬
豪宅新盤不乏承接，華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周一(13日)透過招標沽出1伙複式連天台戶，成交價6,438萬元。
上述為16號單位，位於二樓及三樓，單位實用面積為1,527方呎，三房間隔，連669方呎平台，附設傢俬和裝修，連1個車位售出，呎價約42,161元。項目於兩周內共招標售出5伙複式戶，並套現逾3.5億元。集團銷售部總監吳崇武指，該盤開始招標後一直備受市場關注，會考慮加推下一批單位。
●旺角利奧坊．壹隅周五發售5伙
恒地旗下旺角利奧坊．壹隅，上載最新銷售安排，落實本周五(17日)發售5伙，包括4伙一房戶及1伙開放式戶。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述單位實用面積由206至264方呎，扣除6%折實優惠後，項目折實售價由約483.5至約606.1萬元，折實呎價約22,663至23,473元。
項目會以先到先得形式，於當日上午10時半起發售。據悉，該盤至今累售128伙，套現約8.3億元。此外，整個「利奧坊 」系列則累售1,447伙，套現約86億元。
●鰂魚涌THE HOLBORN周五推售5伙
恒地的鰂魚涌THE HOLBORN上載全新銷售安排，加推5伙落實於周五(17日)起發售。當中包括2伙兩房戶、2伙一房戶及1伙開放式戶。上述5伙實用面積由221至452方呎，按最高6%折扣優惠計，折實售價約641.6至1,347.02萬元，折實呎價28,197至29,801元。據悉，項目由去9月開售至今累沽96伙，套現約7.12億元。
資料顯示，該盤位於鰂魚涌筲箕灣道1號，提供420伙分層單位，以開放式及一房戶為主打，預計關鍵日期為2023年4月30日。
●何文田Prince Central周五發售4伙
新鴻基地產(00016)發展的何文田Prince Central，將於周五發售4伙。包括1伙一房戶、2伙兩房戶及1伙三房戶，實用面積345至624方呎，提供最高15%折扣，折實價由約1,044.9至2,062.3萬元，折實呎價由約29,502至33,049元。上述單位另設最高7%現金回贈。
●市傳長沙灣喜‧揚收票暫超額1.9倍
據市場消息指，喜雋發展的長沙灣喜‧揚過去4日累收約94張入票，按首張價單32伙計，已超額逾1.9倍。
●將軍澳海茵莊園一房售684.2萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，最新沽出2座23樓C8室，為實用面積284方呎的一房單位，成交價684.2萬元，呎價約24,092元。
●長沙灣The Campton兩房售1,193萬元
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新沽出1伙兩房單位，為23樓G室，屬實用面積511方呎的兩房戶，成交價為1,193萬元，呎價約23,346元。
●屯門恆大·珺瓏灣三房以1,027萬元沽
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣，最新以1,027萬元售出2座9樓A室，為實用面積798方呎，採三房連儲物室間隔，呎價約12,870元。同時，該盤錄得1宗終止交易個案，項目的3座21樓R室，為實用面積372方呎的兩房戶，原本於去年2月以640.8萬元沽出，當時呎價約17,226元。