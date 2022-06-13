美股道指挫逾600點　標指跌入熊市

美國通脹熾熱，有分析估計美國聯儲局或將於本周加息0.75厘，驅使10年期國債孳息率周一(13日)曾高見3.293厘，為2011年5月2日以來最高。道指早段跌689點，至30,702點；標指跌99點，至3,801點，由52周高位跌約21%，跌入「技術性熊市」區間；以科技股為主的納指跌355點，至10,984點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,932點，跌108點，低水289點。

美股年初至今被大幅拋售，惟大行高盛和摩根士丹利認為，股市仍未充分反映風險。以首席美股策略師Michael Wilson為首的摩根士丹利策略員指，股權風險溢價並未反映增長風險，主要來自日漸上升的毛利壓力和需求轉弱。簡單而言，所謂的「股權風險溢價」為高風險股票收益率與無風險資產收益率的差價。

以首席美股策略師David Kostin為首的高盛策略員亦表示，聯儲局持續加息對抗通脹之際，低迷的消費者氣氛成為市場和經濟主要風險。

Wilson認為，目前股票估值仍遠未見底，出乎意料強勁的5月通脹數據意味聯儲局仍需「鷹」派抗擊通脹，甚至為股票估值封頂，若成功避免經濟衰退，他料8月中至後期標指將跌至3,400點水平，即比上周五3,900點水平下跌約12%，高盛則料估值較平穩，年底標指有望達4,300點，比上周五升約10%。

企業消息方面，外媒引述特斯拉(Tesla)創始人馬斯克給員工的內部電郵顯示，由於中國供應鏈和生產挑戰，「今季過得十分艱難，需要更努力地恢復產能。」另外，早前馬斯克曾表示因預視「經濟超差」而警告將裁員，雖然後來「改口風」指員工總人數在未來一年將增加，惟其新加坡地區經理Christopher Bousigues昨在網上平台指已被炒，意味特斯拉全球裁員計劃或已展開，特斯拉周一股價曾跌4.26%。

英國石油(BP)退出其與加拿大的油砂和煉油企業Cenovus Energy Inc.的「Sunrise」項目，並將項目中的股份出售予後者，該項目旨在開發位於加國艾伯塔省北部的油砂。BP股價曾跌3.38%。