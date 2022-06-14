東方日報B1：亞洲股匯債三殺　恒指冧七百

亞洲股匯債三殺！美國上月通脹失控地攀至逾40年新高，引發聯儲局加息步伐或更「鷹」的疑慮，美國長短債利率周一曾短暫再度「倒掛」，預示經濟衰退殺到，交易員遂大舉拋售美元以外的一切資產。亞洲股市周一率先震散，南韓、日本股市瀉逾3%，港股更一度失守21,000點關，曾瀉逾800點或3.7%。

美國兩年期債息周一曾漲逾16點子，升穿3.2厘，刷新2007年以來最高水平，短暫高於10年期債息，為今年4月後再次出現「倒掛」，被視為經濟衰退前先兆。因為投資者對經濟前景未感樂觀，資金流入長債避險，從而壓低長債息。目前美國通脹仍未見頂，市場憂當地大幅加息令經濟增長放緩的同時，仍未能有效壓制通脹。不過，周一晚10年期債息已彈高至3.34厘，為2011年4月底來最高。

資本市場隨即出現拋售，澳洲周一因假期休市而暫時避過一劫，不過，南韓首爾綜合指數周一狂瀉3.52%，報2,504點，台股跌2.36%，報16,070點。至於日本及印度股市分別挫3.01%及2.68%。內地股市跌幅相對小，惟仍難逃一跌，滬深300指數跌1.17%。滬綜指跌0.89%，報3,255點；深成指及深創板指分別跌0.3%及0.39%，收報11,999點及2,546點。

至於上周重越100天線的港股周一借勢回調，恒指低開643點，報21,162點，跌幅曾收窄至486點，高見21,320點；午後港股曾跌最多812點，低見20,993點，全日「埋單」仍插738點或3.38%，報21,067點；國企指數瀉269點，收報7,340點。港股成交約1,600億元，「北水」經港股通淨買入54.97億元。

港股美國預託證券(ADR)周一早段受壓，阿里、騰訊及美團較港收市再跌7.12%、2.41%及3.34%，按比例計，相當於恒指再失守21,000點，跌近300點。

通脹惡化已經迫使各國央行收緊貨幣政策，瑞典銀行SEB AB亞洲策略主管Eugenia Victorino表示，亞洲地區內部需求正復甦，惟通脹持續惡化，即使央行有多不情願，都要收緊貨幣政策，遂對亞洲債券看法更為審慎。英國投資公司Abrdn更減持亞洲債務。

市場預期美國加息以及經濟活動或會惡化之際，資金遂湧入美元，拖累港元匯價周一低見7.85兌每美元，觸及弱方兌換保證，不過，金管局暫未公布承接港元沽盤，而上月該局曾連環出手以捍衞聯繫匯率。