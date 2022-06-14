【美股暴跌】道指曾挫逾千點　標指陷「熊市」

美國通脹熾熱，市場憂慮聯儲局本周恐大幅加息0.75厘，拖累美股3大指數周一(13日)下挫。道指最多曾跌1,019點，全日收報30,516點，跌876點或2.79%；標指收報3,749點，跌151點或3.88%，創今年以最新收市新低，並自高位回落逾兩成，陷入「技術性熊市」。至於以科技股為主的納指收報10,809點，跌530點或4.68%。

大型科技股急劇回軟，亞馬遜收挫5.45%，收報103.67美元；蘋果公司和Meta分別收跌3.83%、6.44%；Netflix則下挫7.24%，收報169.69美元。

高估值股份跌幅居前。叫車平台Uber和Lyft齊瀉逾9%；雲業務股份Cloudflare和Fastly分別下挫12.18%和10.07%。

上周五的美國通脹數據創40年高位，令美國大幅加息的預期升溫，美債孳息率急升。10年期美國國債孳息率周一升24點子，至3.39厘，創自2020年以來最大升幅，並處於2011年5月以來的高位；兩年期美國國債孳息率則升30點子，報3.346厘。

聯儲局將於香港時間本周四(16日)凌晨公布議息結果。聯儲局掉期市場(swap market)數據顯示，本周加息75個點子而非50個點子的可能性約為50%；而根據利率期貨工具FedWatch，市場預期加息75點子的可能性則有28.4%。

美股年初至今被大幅拋售，惟大行高盛和摩根士丹利認為，股市仍未充分反映風險。以首席美股策略師Michael Wilson為首的摩根士丹利策略員指，股權風險溢價並未反映增長風險，主要來自日漸上升的毛利壓力和需求轉弱。簡單而言，所謂的「股權風險溢價」為高風險股票收益率與無風險資產收益率的差價。

以首席美股策略師David Kostin為首的高盛策略員亦表示，聯儲局持續加息對抗通脹之際，低迷的消費者氣氛成為市場和經濟主要風險。

Wilson認為，目前股票估值仍遠未見底，出乎意料強勁的5月通脹數據意味聯儲局仍需「鷹」派抗擊通脹，甚至為股票估值封頂，若成功避免經濟衰退，他料8月中至後期標指將跌至3,400點水平，即比上周五3,900點水平下跌約12%，高盛則料估值較平穩，年底標指有望達4,300點，比上周五升約10%。