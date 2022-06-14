陳蓓敏：領展派息吸引宜吼低吸

「616」是美國聯儲局議息日，早前耶倫警示高通脹數據，市場憂慮經濟前景，擔心加息增速，由50點子增至75點子。50點子增幅較合情理。上周五美股三大指數跌2.7%至3.52%不等。全周累計，道指跌4.6%，納指跌5.6%，標普500跌5.1%。議息後，股市應有反彈空間。歐洲三大主要股市指數，倫敦富時、德國DAX和法國CAC40指數，分別跌2.1%、3%和2.7%。油價高企難行下，推高成本，美國總統有意出訪沙特，望解決高油價議題。誰是高油價推手，市場有不同意見。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及其客戶持有領展。)