陳蓓敏：領展派息吸引宜吼低吸
2022年06月14日 07:35
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「616」是美國聯儲局議息日，早前耶倫警示高通脹數據，市場憂慮經濟前景，擔心加息增速，由50點子增至75點子。50點子增幅較合情理。上周五美股三大指數跌2.7%至3.52%不等。全周累計，道指跌4.6%，納指跌5.6%，標普500跌5.1%。議息後，股市應有反彈空間。歐洲三大主要股市指數，倫敦富時、德國DAX和法國CAC40指數，分別跌2.1%、3%和2.7%。油價高企難行下，推高成本，美國總統有意出訪沙特，望解決高油價議題。誰是高油價推手，市場有不同意見。
昨日亞洲區時段，香港恒指曾跌約800點，跌幅為3.5%。日、台、韓股市分別跌3%、2.3%和3.5%。國內股市穩中偏軟。人行公布5月新增貸款達1.89萬億元，多於預期。距離下屆特首更換，尚有三星期時間，重要施政措施，皆會留待下任特首決定。施政真空期，加上本地新確診個案再次上升，外圍波動，投資者信心偏軟。第二批消費補貼將在8月7日起發放，宜留意民生消費板塊。領展(00823)將在兩日後除淨，末期息1.46元，現價息率4.4%，見吸引，建議候低吸納，向上阻力位73元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及其客戶持有領展。)