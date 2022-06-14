道指挫876點　比特幣瀉15%

●踏入亞洲時段，美匯指數升上105.2；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7802；美元兌日圓處134.25；歐元報1.041，英鎊報1.2141。金價靠穩，升至1,821美元。油價偏軟，布油跌至121.75美元，紐油回落至120.44美元。比特幣挫逾15%，瀉至2.23萬美元。道指期貨升34點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水327點。

●道指最多曾瀉1,019點，全日收報30,516點，跌876點或2.79%；標指收報3,749點，跌151點或3.88%，創今年以來收市新低，並自高位回落逾20%，陷入「技術性熊市」。至於以科技股為主的納指收報10,809點，跌530點或4.68%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,645點，跌421點或2.04%。

●即月恒生指數夜期收報20,598點，跌289點，低水470點，成交34,987張。

●虛擬貨幣市場遭拋售，「龍頭大哥」比特幣的市值已暴跌至4,350億美元以下，令虛擬貨幣總市值略低於1萬億美元。

●聯儲局收水轉急，渣打銀行G-10外匯研究全球主管Steven Englander直言，該局可能會部署加息1厘。

●中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪周一(13日)在盧森堡與美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)會晤，雙方同意加強對話以協調各種分歧。

●評級機構惠譽周一發表6月份全球經濟展望報告指出，全球通脹壓力已加劇，並將影響全球增長前景。

●紐約7月期油收報每桶120.93美元，升26美仙或0.22%；布蘭特8月期油收報每桶122.27美元，升26美仙或0.21%。

●紐約8月期金收報每安士1,831.8美元，跌43.7美元或2.3%，創逾3周收市新低。

●英國富時100指數收報7,205點，跌111點或1.53%；法國CAC指數收報6,022點，跌164點或2.67%；德國DAX指數收報13,427點，跌334點或2.43%。

●美匯指數升穿105關口，再創20年新高。

●港元匯價又見7.85弱方兌換保證。

●新盤必嘉坊．曦匯周六推182伙，暫錄超額認購約4.5倍。