天譽置業獲授不逾5億人幣貸款　並授出廣州項目收購期權

根據貸款協議，貸款人享有期權以1.4億元購買項目公司51%股權，而貸款人行使該期權的條件為鳳尾村經濟聯合社將項目公司51%股權轉讓給天譽巨榮，借款人持有其80%股權。於貸款人行使購股權後，由借款人擁有80%股權的天譽巨榮，將其在項目公司51%的股權出售給借款人，其在項目公司的實際持股比例將由77.6%相應減少到38.02%。

廣州鳳尾村項目佔地總建築面積1,939,000平方米，總可售建築面積為74.2萬平方米。2020年底，集團接到鳳尾村經濟聯合社通知，經廣州市公共資源交易服務平台引進合作主體公開招標，集團成為廣州鳳尾村項目的合作主體。土地上的拆除及建設工作已開始，預計廣州鳳尾村項目於2024年至2027年完工。截至該公告日，廣州鳳尾村項目土地上必要的拿地手續尚未完成，項目公司尚未取得土地使用權證。