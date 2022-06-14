招商房託擬購北京朝陽區核心地標等物業　涉資逾13億人幣

交易完成後，招商房托的備考2021年每基金單位分派將可提升5.6%至0.1596元人民幣，備考經調整負債對資產總額比率預計將由29.2%增加至33.1%，低於房託基金守則容許的上限50%。

收購單位包括核心地標招商局大廈、招商銀行大廈、友邦保險NPA中心、中國惠普大廈四座甲級寫字樓，以及兩座附屬商業樓宇和一座連接裙樓。完成後，其資產管理規模將增加40%，總資產將超過100億元人民幣，其中位於深圳的物業佔比將降至71.4%。該基金已於周二(14日)發出通函，將召開基金單位持有人特別大會審議相關決議案，於6月30日審議。

招商局商業房託基金主席及非執行董事黃均隆表示，今次資產注入體現出發起人招商蛇口對公司的支持，而北京作為國有企業和跨國公司總部的所在地，國貿CBD等傳統核心區域的寫字樓需求殷切。招商局航華科貿中心目前租金收入穩定，可為招商房托帶來額外的穩定收入來源，期望交易能更盡快推進和落實，從而提升基金持有人的收益。

招商局航華科貿中心已於2021年底完成裝修，升級辦公環境、硬件設施，現時主要租戶是金融及專業服務業，租金貢獻佔比超過九成，包括招商銀行及友邦保險等企業。

該基金指，未來北京甲級寫字樓的新供應量預期將持續處於低位，隨着疫情後的經濟復甦，以及寫字樓租務市場將進入新一輪租賃周期，物業的租金和出租率有望迅速回復至疫情前的水平，整體租金收入提升潛力大。另外，北京證券交易所開市以來，市場運行整體平穩，企業上市反應良好，將長期推動區內金融機構及中小企業對優質寫字樓空間的需求。