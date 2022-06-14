【高盛推介】騰訊回調下試370元 資金積極趁低吸納
2022年06月14日 10:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(13日)急挫至370港元水平，收市跌約4.9%，今(14日)早市繼續回吐，早段低見367.4元後重上370元水平，最新報371.4元，跌約1.4%。據調查機構資料顥示，上月內地遊戲廠商收入共近23億美元，佔全球手遊發行商收入43%。當中騰訊更是上月全球App Store和Google Play的收入排名首位。
觀察個股輪證資金流向，昨日好倉獲資金積極趁低吸納，錄得約4,660萬元資金流入。
淡倉方面，上周二(7日)至周五(10日)皆錄得資金流入，合共約4,180萬元後，昨日獲資金轉向沽出止賺。
觀察港股通資金流向，昨日北水買入騰訊，錄得約5.7億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價400至460元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(14612)。貼價選擇可留意屬行使價380至420元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(12844)。熱門選擇可留意年期約3個月的騰訊購(29806)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(69322)，遠牛選擇可留意騰訊牛(60168)，與現價有約30及45元收回距離。
騰訊購(14612)，行使價459.08元，2022年09月13日到期，實際槓桿10.0倍，行使價400至460元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購(12844)，行使價420元，2022年09月22日到期，實際槓桿8.0倍，貼價、行使價380至420元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購(29806)，行使價450元，2022年09月13日到期，實際槓桿9.7倍，熱門條款。
騰訊牛(69322)，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，實際槓桿10.6倍，高槓桿近牛。
騰訊牛(60168)，收回價325元，行使價322.2元，換股比率500，實際槓桿7.7倍，近45元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值騰訊沽(13619)。貼價選擇可留意屬行使價320至400元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊沽(16152)。熊證方面可留意騰訊熊(56567)，與現價有約50元收回距離。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年09月22日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿、低面值。
騰訊沽(16152)，行使價320元，2022年09月22日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、行使價320至400元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊熊(56567)，收回價420元，行使價423元，換股比率500，實際槓桿6.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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