【高盛推介】騰訊回調下試370元　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(13日)急挫至370港元水平，收市跌約4.9%，今(14日)早市繼續回吐，早段低見367.4元後重上370元水平，最新報371.4元，跌約1.4%。據調查機構資料顥示，上月內地遊戲廠商收入共近23億美元，佔全球手遊發行商收入43%。當中騰訊更是上月全球App Store和Google Play的收入排名首位。

觀察個股輪證資金流向，昨日好倉獲資金積極趁低吸納，錄得約4,660萬元資金流入。

淡倉方面，上周二(7日)至周五(10日)皆錄得資金流入，合共約4,180萬元後，昨日獲資金轉向沽出止賺。

觀察港股通資金流向，昨日北水買入騰訊，錄得約5.7億元資金淨買入。

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