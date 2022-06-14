【高盛推介】阿里失守100元關 表現落後大市
2022年06月14日 10:47
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周股價創2個月新高後受壓回吐，昨(13日)急挫跌約8%，今(14日)早市更失守100港元關口，最低見97.2元，及後走勢靠穩，於100元水平整固，最新報98.85元，跌近5%。
觀察個股輪證資金流向，近日資金積極吸納好倉，上周五(10日)及本周一共錄得約6,090萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
淡倉方面，昨日流入熊證的資金較集中在130元收回區域的遠熊。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的阿里購(28073)。貼價選擇可留意年期約5個月的阿里購(15023)。價外選擇可留意年期約2個月，屬進取選擇的阿里購(23157)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(69323)，遠牛選擇可留意阿里牛(62294)，與現價有約10及15元收回距離。
阿里購(28073)，行使價119.38元，2022年08月24日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿。
阿里購(15023)，行使價109.98元，2022年11月23日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。
阿里購(23157)，行使價130.1元，2022年08月25日到期，實際槓桿6.9倍，價外、進取。
阿里牛(69323)，收回價90元，行使價88元，換股比率100，槓桿比率8.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛(62294)，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的阿里沽12962。貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨阿里沽17851。熊證方面可留意屬遠熊的阿里熊67484，與現價有約30元收回距離。
阿里沽(12962)，行使價78元，2022年09月21日到期，實際槓桿4.1倍，高槓桿。
阿里沽(17851)，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿3.1倍，貼價、低街貨。
阿里熊(67484)，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率3.0倍，近30元收回距離遠熊。
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