【高盛推介】阿里失守100元關　表現落後大市

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周股價創2個月新高後受壓回吐，昨(13日)急挫跌約8%，今(14日)早市更失守100港元關口，最低見97.2元，及後走勢靠穩，於100元水平整固，最新報98.85元，跌近5%。

觀察個股輪證資金流向，近日資金積極吸納好倉，上周五(10日)及本周一共錄得約6,090萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

淡倉方面，昨日流入熊證的資金較集中在130元收回區域的遠熊。

投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的阿里沽12962。貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨阿里沽17851。熊證方面可留意屬遠熊的阿里熊67484，與現價有約30元收回距離。

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