比特幣再瀉17%　跌穿2.1萬美元續創年半低位

美國通脹引發的擔憂，繼續拖累虛擬貨幣表現。虛擬貨幣總市值於周一(13日)已失守1萬億美元(約7.8萬億港元)，周二(14日)進一步跌至約9,584.3億美元。

虛擬貨幣周二仍未止瀉，「一哥」比特幣曾跌穿2.1萬美元關口，低見20,828美元，跌幅高達17%，再創2020年12月以來的一年半新低；最新報21,644美元，仍挫14.55%。比特幣目前價格已較去年11月所創約6.9萬美元的紀錄高位回落近七成。

此外，以太幣進一步下試1,000元口水平，最新報1,098美元，跌17.93%。狗狗幣亦挫逾14%，萊特幣瀉9.5%。

外匯交易平台Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，由於全球虛擬貨幣市值跌破1萬億美元，人們對虛擬貨幣市場的情緒甚為糟糕。若比特幣跌破2萬美元，可能導致其價格進一步走弱。他補充，隨着各國收緊貨幣政策，虛擬貨幣已成為逃離投機性投資的象徵，導致全球市場的流動性枯竭。

事實上，反映市場情緒的加密貨幣恐懼貪婪指數(Crypto Fear & Greed Index)，由周一的11再跌至8，處極度恐懼領域。