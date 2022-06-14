今年料有1.5萬名百萬富翁離開俄國　香港淨流出3000人

俄羅斯出兵進攻烏克蘭，西方國家紛祭出經濟制裁，掀起富豪出走潮。國際居留和公民身份顧問公司Henley & Partners發表預測指，擁有超過100萬美元(約780萬港元)資產的俄羅斯人中，將有超過15,000名「百萬富翁」，即約15%將在2022年底移民到其他國家，相對疫情大流行前的2019年，增加了9,500人。

俄烏戰事亦推動烏克蘭富裕人士「出走」。該行預計，烏克蘭將有2,800名「百萬富翁」離開當地，佔富裕人口約42%。

該行預測數據顯示，2022年富裕人士淨流入前10位的地方為阿聯酋、澳洲、新加坡、以色列、瑞士、美國、葡萄牙、希臘、加拿大及新西蘭。另一方面，預計富裕人士淨流出最多的10個地方是俄羅斯、中國、印度、香港、烏克蘭、巴西、英國、墨西哥、沙特阿拉伯及印尼。

Henley & Partners首席執行官Juerg Steffen表示，富裕人士的移民在過去十年中呈上升趨勢，但由於疫情大流行，於2020年和2021年有所下降。他相信，明年將有有史以來最大的「百萬富翁」移民潮，將涉及12.5萬人。

內地和香港方面，該行預計，2022年將有10,000名內地富裕人士淨流出。該行指出，過去幾年中國總體財富增長持續放緩，富裕人士流出可能較過去更具破壞性。今年香港淨流出的「百萬富翁」預計有3,000人，較2019年減少29%。