陳炳強：恒指或下試19000點　科網股難有大反彈

資深股評人陳炳強表示，美國消費物價指數高過預期，聯儲局或加息0.75厘，加上美債息出現倒掛警號，市場擔心經濟增長放緩，隔晚美股及債券價格下跌。他指出，短期內情況難以扭轉，料聯儲局將繼續加息，不利美股。港股方面，美元吸引力更大下，香港資金流出的機會增加，但內地政策或對港股有支持作用，現階段則看淡港股，但不是極淡，料恒指20,000點有初步支持，預期往後大機會下試19,000點，不建議投資者博反彈。

陳表示，環球加息步伐加快及經濟放緩憂慮增加，拖累本港科網股，雖然科網股或受惠內地政策鬆綁，但大環境下仍難獨善其身。他認為科網股難有大反彈，早前有貨的投資者可先食胡，再作部署撈底，至於最近入市的投資者可考慮止蝕，未入市的投資者可先等待。

油組及盟友無法完成兌現增產承諾，刺激國際油價上升。陳指出，現時投資氣氛低迷，但石油供應短缺持續，油價飆升，短期油價高企難避免。不過他指出，油組增產步伐需時，石油需求或因經濟放緩而減少，料未來油價在高位難有突破，甚至回調。他認為本港油股未必有爆炸力，三桶油的投資風險較高。