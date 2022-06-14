國泰航空5月載客量較疫前挫98% 預警上半年續錄重大綜合虧損
2022年06月14日 12:01
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因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)公布，5月份載客量為57,982人次，按年增加141.5%，但相比疫情前2019年5月水平仍大跌98%。收入乘客千米數與2019年5月相比，亦大大減少97.1%。乘客運載率為60.5%，以可用座位千米數計算的運力與2019年5月相比則跌96%。
至於月內運載92,426公噸貨物，與去年同月相若，但與2019年5月相比減少45.1%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌32.5%，與2019年5月相比減少59.9%。運載率下跌5.3個百分點至75.7%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少27.7%，與2019年5月相比減少66.1%。
至於本年首5個月，載客人次較去年同期增加59.1%，但運力下跌48.5%；載貨量較去年同期下跌4.3%，運力減少38.9%，而貨物收入噸千米數則跌41%。
顧客及商務總裁林紹波稱，香港在5月1日起進一步調整旅遊限制及檢疫要求，然而月內營運仍受到限制，5月份的客運航班運力較4月份增加78%，但仍僅是疫情前水平約4%。
公司指出，今年首季，香港為對抗持續的新冠疫情收緊了旅遊限制及檢疫安排，有關措施限制了集團營運航班的能力，期內僅能運作極少數的客運服務，而貨運運力亦顯著收縮；預期今年上半年的業績仍會錄得重大的綜合虧損，但料將少於2021年上半年的綜合虧損。