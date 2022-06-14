Tesla受累比特幣冧市狂輸40億　唔見近萬輛Model Y

虛擬貨幣大冧市，焫着埋電動車生產商特斯拉(Tesla)！市場估計，Tesla或因比特幣狂瀉而引致虧蝕達5億美元(近40億港元)，即佔公司去年大約一成盈利，相當於近1萬部美國版Model Y LR的價值。

虛擬貨幣總市值於周一(13日)已失守1萬億美元(約7.8萬億港元)，周二(14日)進一步跌至約9,584.3億美元。

虛擬貨幣周二仍未止瀉，「一哥」比特幣曾跌穿2.1萬美元關，跌幅達17%，再創2020年12月以來的一年半新低，今季更累跌53%。

Tesla在2021年首季表示購入等值15億美元的比特幣，即4.32萬個比特幣，平均買入價約3.47萬美元。然後，於當季沽售4,800個比特幣，套現2.72億美元，之後便沒有沽出。

按目前Tesla持有所剩餘的約3.8萬個比特幣，並以比特幣現價約2.1萬美元計，料每個比特幣要輸1.37萬元，即總虧損達5.2億美元，並達2021年全年盈利55億美元的10%。若以Tesla Model Y LR每部車價54,440美元計，損失相當於9,551部新車！