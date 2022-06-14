經絡按揭：下半年H按息或觸及2.5厘封頂位

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國聯儲局本星期再度公布議息會議結果，全球關注息口會否有大幅上升的可能。事實上，自今年3月起聯儲局啟動加息周期，及於今個月啟動縮表，本港資金有機會加快流出港元市場，加上銀行半年結在即，令近日的市場資金更趨緊絀。料未來拆息將反覆向上，月底前一個月HIBOR有機會升至0.6厘，下半年H按實際按息更有機會觸及2.5厘的封頂水平。

曹認為，雖然拆息逐步上升，但短期內拆息按揭計劃(H按)仍較最優惠利率按揭計劃(P按)及定息按揭計劃節省更多利息。今年2月起，由香港按揭證券有限公司推出的定息按揭計劃因應資金成本及市況將10年、15年及20年的定息利率逐步增加，最新6月份的利率分別增加至2.7厘、2.85厘及3厘，連續3個月作出調升。

假設以貸款額500萬元、還款期為30年計算，若以周二(14日)HIBOR及拆息按揭計劃H+1.3%，實際息率為1.68厘，與去年同期HIBOR為0.09厘及相同按揭計劃作比較，息口增加29點子，每月供款由16,993元上升至17,691元，即增加698元或4.1%。若與H按計劃封頂息率或P按實際按息2.5厘作比較，今日H按實際按息仍低82點子，每月供款少2,065元或10.5%。若以10年期定息按揭2.7厘比較，H按實際按息仍低102點子，每月供款少2,589元或12.8%。

曹續稱，拆息即使上升，但現時仍屬於超低息環境，對供樓人士負擔未見即時太大影響，而對香港市場的影響亦較為輕微。不過，拆息無疑正處於上升軌道，供樓及打算置業人士要留意整體經濟表現及自身負擔能力，時刻作出風險管理。