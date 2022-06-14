廖嘉豪：服務價格接力推高美國通脹

5月美國核心通脹，按月升百分之0.63高於市場預測。強勁通脹和不斷上升的消費者通脹預期，帶動美國國債收益率再次上升，10年期債息上周五升至3.15厘水平，2年期債息亦升穿過3厘，創近期新高。

仔細拆解今次通脹數據，汽車價格反彈，核心商品價格按月上漲0.7%，是三個月來最大升幅。汽車仍然非常受供應限制。二手車價值將繼續為汽車價格走勢提供方向，預計近期二手車或新車價格不會出現大幅放緩。其他商品價格則顯示出一些轉弱迹象，尤其是家具。隨着服務支出回升，商品需求有所放緩，這並不奇怪。

過去幾個月的通脹力量，從商品轉向服務業。居住價格是推高5月CPI最大意外因素。從理論上講，CPI的住房價格理應是對利率上升較敏感的部分之一，雖然住宅銷售剛剛開始因按揭貸款利率上升而放緩，但樓價仍然強勁。鑑於樓價和租金之間的滯後，預計居住價格最早要到明年第二季度才能出現較明顯放緩。服務通脹強勁，不僅限於居住價格，還有夏季旅遊需求旺盛，刺激機票和酒店等價格亦進一步上漲。整體服務價格普遍走強，主要可能歸因於勞動力市場緊張，勞動力成本已經上升了約9個月。

通脹再破頂是一個重要提醒，今個星期聯儲局議息會議或者更加鷹派。即使經濟增長面臨風險，但通脹可能繼續升溫，或令聯儲局繼續追求更緊縮的政策結果。目前的基本預測繼續是，6月加息50個基點，7月和9月或再加息兩次，如果通脹風險再明顯升溫，政策利率升幅可能更快更高。花旗對今年標普500指數目標，暫時維持在4,700點，背後假設是聯儲局成功控制通脹，經濟出現軟着陸，如果美國經濟最終因為收水而輕微衰退，標普500指數或跌至3,650點，市盈率相當於2023年每股盈利預測203美元的18倍。債息再升可能令大家對債券投資又再卻步，但面對通脹高企，現金購買力繼續受損，加上股市持續波動，分散配置至債券始終有機會對沖部分風險。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪