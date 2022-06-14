港物流獨角獸GOGOX今起招股　入場費4343元

他指，新冠肺炎疫情加快電商發展，帶動物流業高速發展，而公司在南韓的業務更以倍數計增速發展，雖然目前當地的平台業務未有收取服務費，會待業務發展成熟後開始抽佣，相信開始收費後，會成為公司收入增長動力，對未來兩至三年的海外業務發展樂觀，強調公司以亞洲布局，特別是東南亞地區，早前已在越南成立分公司，會按不同地區的發展狀況投入資源，也會積極在亞洲地區物色合作、收購機會。

該公司在招股中披露，預期今年內將繼續錄得虧損。首席財務官胡剛表示，不宜預測扭虧時間表，但強調目前公司已非常接近有盈利。

胡提到，物流行業競爭激烈，不少同行透過補貼以獲取市場份額，惟公司過去沒有參與「補貼戰」，近年補貼開支亦持續減少，公司的客戶及司機的忠誠度較高，有助公司長遠健康發展。

聯席行政總裁何松補充，目前亞洲市場同城貨運市場規模3萬億元人民幣，而互聯網平台相關則約1,000億元人民幣，其餘屬於傳統物流，認為互聯網物流平台滲透空間龐大，公司亦可與傳統物流平台商討轉型合作。林氏樂見市場愈來愈多市場參與者，反映市場「個餅愈來愈大」。

被問到內地數據監管，林指出，公司對數據安全監管充足，又相信監管擔憂已過。何表示，為求符合監管，內地業務不會無限制擴張，強調以合規為最大原則，但有信心隨業務發展，整體毛利率、淨抽佣率會有所上升，但會控制在一定水平。

快狗打車本周五(17日)截止招股，發售3,120萬股新股，當中一成為本地公開發售，每股招股價21.5港元，每手200股，入場費約4,343.35元，集資6.71億元，預期本月24日掛牌。