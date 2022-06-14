高力國際：5年內近三成甲廈新供應位於西九龍

高力國際發表《重新發掘西九龍區》研究報告，預計2022至2026年的5年間，將有29%的甲級寫字樓供應將位於西九龍區，該區在2026年前的總樓面面積將由今年3月約600萬方呎，增加至900萬方呎，屆時將佔全港整體甲級寫字樓供應量的約11%。預計西九龍甲廈租金未來5年至少有5%增幅。

高力香港及大灣區研究部主管鄧淑賢指出，隨着加快融入大灣區發展，未來20年的城市發展重點將由東面轉移到西面，隨着西九龍有更多新寫字樓樓面在未來幾年落成，預料該區將會成為增長最快的甲級商廈市場之一。

她指出，特別值得留意的是即將在九龍站及長沙灣一帶落成的寫字樓，其中九龍站現時只有九龍環球貿易廣場一幢甲廈，當未來高鐵站上蓋及西九文化區商業項目落成，九龍站一帶甲廈未來5年將有約242.5萬方呎新供應，到2026年料增至約410萬方呎，相信中資企業對高鐵站上蓋寫字樓會有幢憬。

而長沙灣工業區發展迅速，近期有約260萬方呎樓面的建築通過活化計劃審批，可進行改建或重建。加上其他甲級寫字樓相繼在該區落成，預計至2023年該區的甲級寫字樓總樓面將達約190萬方呎，相信長沙灣有潛力發展成為多元化的商業區，其中綠色環境、社會及管治(ESG)規格的寫字樓，租金料較傳統甲廈高約一成。