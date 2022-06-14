畢馬威：港銀今年收入看升　惟貸款增長或受影響

畢馬威中國發表《2022年香港銀行業報告》，相信在通脹及利率上行的預期下，香港銀行的淨息差將有所改善，業界收入或於2022年呈現升勢。不過，這份連續34年發表的香港銀行業年度報告同時指出，受信貸風險及其他不確定因素影響，銀行將偏向審慎。

畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，美國聯儲局或在2022年多次上調息率，香港銀行收入因此有望提升，不過經濟活動放緩或為整個行業帶來陰霾，而貸款增長亦可能受企業投資信心所影響。

馬紹輝預計，零售消費受惠社交距離措施放寬及消費券計劃所帶動，在第5波疫情完結後快速反彈。不過香港及內地企業的借貸和投資信心仍存在不確定性，或會影響到2022年的貸款增長。

低息環境及經濟不確定性持續影響銀行的盈利能力，於2021年所有持牌銀行的撥備前經營溢利按年跌15.4%至1,960億港元，2021年低息環境持續削弱了所有持牌銀行的整體淨息差，2021年整體淨息差較2020年收窄9個基點至1.31厘。

貸款方面則延續2020年的勢頭，截至2021年底受訪銀行的貸款與墊款總額增加6.6%至逾11萬億元。

畢馬威中國香港區中資金融機構主管合夥人方海雲表示，過去十年，在港中資銀行於貸款總額及客戶存款方面均跑贏同業，2011至2021年間貸款總額和客戶存款均錄得約2.6倍的增長，主要是受母行的資本和客戶轉介所支持。