道期升199點 油價企120美元以上
2022年06月14日 16:12
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●美匯指數報104.74；港匯見7.8500；離岸人民幣(CNH)報6.7480；美元兌日圓報134.35；歐元企1.0467，英鎊處1.2176。金價報1,828美元。布油報123.37美元，紐油報122.03美元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨升199點。
●市後關注點
20:30 美國5月採購經理指數(PPI)
●恒生指數險守二萬一關，全日收報21,067點，升0.41點；國企指數收報7,333點，跌6點；科技指數收報4,595點，跌2點。主板成交1,330億港元。https://bit.ly/3xtZm3w
-國泰航空5月載客量較疫前挫98%，預警上半年續錄重大綜合虧損。
-摩通指新東方估值平，調升評級至「增持」。
-招商房託擬購北京朝陽區核心地標等物業，涉資逾13億人幣。
●滬綜指收跌29點，釀酒股跌2%，金融股跌1.7%，地產股跌0.9%。https://bit.ly/3HlaxA4
●中國經濟：
-商務部：首5月實際使用外資按年增17.3%。
-工信部：盡快研究新能源汽車購置稅優惠延續政策。
-中汽協：新能源汽車5月產銷按年同錄倍升。
-中證監否認要求外資投行嚴控高層薪酬。
●投資基金公會籲候任特首取消入境旅客檢疫規定。
●市場崩潰！全球500位富豪今年財富蒸發10.9萬億。
●調查：受訪38%港僱主料未來3個月增聘員工。
●經絡按揭：下半年H按息或觸及2.5厘封頂位。
●股神未能獨善其身！巴郡投資組合次季損失5100億元。
●美股：
-Tesla受累比特幣冧市狂輸40億，唔見近萬輛Model Y。
●虛擬貨幣：
-虛擬貨幣借貸平台BlockFi將裁員20%。
-薩爾瓦多財長：比特幣冧價無損該國財政健康。
●今年料有1.5萬名百萬富翁離開俄國，香港淨流出3,000人。