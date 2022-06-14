戴德梁行：第二季樓市成交料1.49萬宗增48%　下半年由新盤帶動

戴德梁行最新報告指出，第5波疫情於4月份開始受控，住宅物業成交明顯回升，預料第二季成交達約1.49萬宗，將按季大增約48%，惟與去年第2季相比則下挫約32%。該行預期下半年樓市續由新盤帶動，推動換樓需求，交投將比上半年增加，全年成交料約5.5萬至6萬宗，但仍將按年減少約20至25%，而樓價走勢則維持全年料有不多於3%增長的預測。

該行董事及香港研究部主管陳健珩表示，第5波疫情最嚴峻時，因防疫限制令不少新盤延後發售，令3、4月份一手成交佔比僅約6至7%，但5月份相關比例已回升至約24%，反映一手市場活躍，帶動整體交易氣氛回升，該行預計本月將錄約4,800宗住宅成交。

樓價走勢方面，今年整體樓價依然向下，但隨着成交增加，以較大折讓沽貨情況已不常見，因此價格跌幅收窄。據政府數據，今年首4個月樓價僅錄約2%輕微跌幅。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明認為，雖然整體樓價大致向下，但個別受歡迎的屋苑因需求較大，樓價已見止跌回升，當中代表細價盤的沙田第一城(第4期)呎價按季升1.1%，而代表中價市場的鰂魚涌太古城(高山台)則持平，而南區豪宅貝沙灣(第2期)則按季微升0.7%。

該行預期今年全年樓價大致穩定，長遠而言，認為基建項目將提高本港各區的連接性，將拉近市區與偏遠地區的樓價差距，如自港鐵將軍澳綫十多年前通車後，該區住宅樓價累積升幅比九龍東地鐵沿綫各大私人屋苑高一至兩成。