股東大鬧股價低殘 有線高層：需要時間創造價值
2022年06月14日 16:27
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有線副主席曾安業（左）及行政總裁黃思遠
有線寬頻(01097)舉行股東周年大會，新上任主席的鄭家純，以及退任行政總裁、現為非執行董事的邱達昌均沒有出席。多名持股逾十多年的股東先後發言，質疑公司現金僅1.7億港元，未來如何開源截流，會否再度供股。更有股東大鬧，股價輸9成幾，看不到公司如何扭轉劣勢的計劃，謂會看着公司消失。
副主席曾安業表示，股東失望了20年是一段很長的時間，管理團隊每天都在思考不同的提議，未必一天能夠轉型，但冀股東能知道，需要創新和求變是管理層的核心思想，希望股東給予時間，他個人對新管理層有信心。他承諾會開源，承認公司資源不足，會借力其他合作夥伴包括中國移動(00941)，希望盡快與夥伴給市場驚喜；着眼點除了股價外，也在長遠提供好的內容。
財務總裁及公司秘書郭子健表示，財務上會採謹慎的原則，目前沒有任何集資的計劃。
被問到近年有線電視訂戶數目下跌，兼且寬頻使用者明顯低於訂戶數目，行政總裁黃思遠表示，寬頻方面，未來會加緊做好寬頻與訂戶的交叉銷售。電視方面，他承認媒體業務艱難，觀眾不依賴單一電視機來收看內容，故公司亦在網站，以及手機應用程式提供內容，其中網絡視頻平台的收看次數在今年上半年有顯著上升。
他亦開出多項願景，表示會集中精力創造價值，三大方向希望做到的是：銷售收入不下跌；資金流由負轉正，資金應使則使，資源會投放在不同的節目當中包括早前已公布的真人騷《就是青春》，亦會考慮競投今年世界盃的轉播權；另外亦會做好品牌的影響力，未來會改進宣傳，鎖定用戶群，冀帶動收視和廣告收入。
5G的發展方面，黃指出，除了在地底的有線網絡之外，亦需要轉駁至5G的發射站來使用，「會透過與中移合作做好呢件事」。