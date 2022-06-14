股東大鬧股價低殘　有線高層：需要時間創造價值

財務總裁及公司秘書郭子健表示，財務上會採謹慎的原則，目前沒有任何集資的計劃。

被問到近年有線電視訂戶數目下跌，兼且寬頻使用者明顯低於訂戶數目，行政總裁黃思遠表示，寬頻方面，未來會加緊做好寬頻與訂戶的交叉銷售。電視方面，他承認媒體業務艱難，觀眾不依賴單一電視機來收看內容，故公司亦在網站，以及手機應用程式提供內容，其中網絡視頻平台的收看次數在今年上半年有顯著上升。

他亦開出多項願景，表示會集中精力創造價值，三大方向希望做到的是：銷售收入不下跌；資金流由負轉正，資金應使則使，資源會投放在不同的節目當中包括早前已公布的真人騷《就是青春》，亦會考慮競投今年世界盃的轉播權；另外亦會做好品牌的影響力，未來會改進宣傳，鎖定用戶群，冀帶動收視和廣告收入。

5G的發展方面，黃指出，除了在地底的有線網絡之外，亦需要轉駁至5G的發射站來使用，「會透過與中移合作做好呢件事」。