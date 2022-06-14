【產經直播】港股為乜跌唔落？
2022年06月14日 16:42
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有傳聯儲局本周考慮加息0.75厘，隔晚美股暴瀉，拖累港股周二(14日)低開284點，最多跌350點，但低位有支持，一度倒升107點，但最終微升不足1點，收報21,067點。港股止跌回穩有咩啟示？股民想撈貨係咪可以等陣先？
廣州市擬推出支持汽車及核心零部件產業等措施，以紓緩疫情對汽車行業所帶來的影響，加上工信部又研究延長汽車購置稅優惠，但消息仍無助車股板塊，當中比亞迪(01211)及吉汽(00175)均跌逾1%，但理想汽車(02015)則升逾3%，在國策支持下，車股仲有冇得升？當中邊隻最有動力？
利比亞局勢不安導致原油出口減少，加上油組及盟友無法兌現增長承諾，國際油價上升，隔晚紐約期油收報每桶120.93美元，油價繼續挑戰新高機會有幾大？首選邊隻油股？
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