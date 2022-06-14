【產經直播】港股為乜跌唔落？

有傳聯儲局本周考慮加息0.75厘，隔晚美股暴瀉，拖累港股周二(14日)低開284點，最多跌350點，但低位有支持，一度倒升107點，但最終微升不足1點，收報21,067點。港股止跌回穩有咩啟示？股民想撈貨係咪可以等陣先？

利比亞局勢不安導致原油出口減少，加上油組及盟友無法兌現增長承諾，國際油價上升，隔晚紐約期油收報每桶120.93美元，油價繼續挑戰新高機會有幾大？首選邊隻油股？

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