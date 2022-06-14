南方航空5月客運運力投入按年跌59%
2022年06月14日 17:33
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（中新社圖片）
中國南方航空(01055)公布，2022年5月，集團客運運力投入(按可利用座公里計)按年下降59.68%，其中國內、地區、國際分別按年下降60.73%、82.6%、23.97%；旅客周轉量(按收入客公里計)按年下降68.65%，其中國內、地區分別按年下降70.03%和77.05%，國際按年上升1.75%；客座率為60.82%，按年下降17.4個百分點，其中國內按年下降18.75個百分點，地區和國際分別按年上升11.89和16.96個百分點。
貨運方面，2022年5月貨運運力投入(按可利用噸公里—貨郵運計)按年下降21.56%；貨郵周轉量(按收入噸公里—貨郵運計)按年下降1.20%；貨郵載運率為63.61%，按年上升13.1個百分點。
2022年5月，集團新增主要航線情況如下：長沙-南通-長春-南通-長沙、長沙-揚州-大連揚州-長沙(均為每周七班)。
2022年5月，集團機隊無變化。截至2022年5月底，集團合計運營878架運輸飛機。截至2022年5月底，除上述運輸飛機，集團運營28架通航飛機。