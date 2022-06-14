香港隨美國加息　樓按息率年內或升至2.5厘

與樓按相關的1個月拆息連升6日至0.38232厘，創逾19個月新高。中原按揭董事總經理王美鳳指，美國自3月份開展加息期後，港元拆息亦受影響而逐步上調，由於現時銀行體系結餘仍達3,200億元，較對上一次加息周期更為充裕，故此拆息升速已相對較溫和，預期本月中美國加息後，1個月港元拆息將逐步升至0.6厘至0.7厘水平，屆時市場按息將邁向2厘水平。

她指出，美國今年加息已達0.75厘，港元拆息在加息初期資金充裕環境下暫時加幅為0.23厘，未有跟足美息加幅。而港息跟隨美息升幅的快慢，很大程度上視乎本地市場資金充裕程度，銀行體系結餘日後減少規模及速度屬關鍵因素。

她稱，現時本港H按為主流之按息約為1.68厘，而H按普遍設有以P按為基準之封頂息率(現為2.5%)，意味着即使拆息上升，P上升前按息仍會低於封頂息率即2.5%。市場已預期美國於7月份仍會再加息，其後落實加息之幅度則視乎經濟及通脹走勢，料下半年H按息有機會觸及封頂息率，亦不排除港P有機會上升，但估計本港按息即使上升，年內仍較大機會處於兩厘幾水平。