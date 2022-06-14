加息陰霾二手交投跌　沙田業主趕移民4年帳蝕逾2千萬

香港加息的勢在必行，樓價高企情況下，供樓負擔加重，準買家減慢入市步伐。10大屋苑6月上半月買賣成交，佔八成按月下挫，過往交投最旺的天水圍嘉湖山莊，期內跌幅最大達約53%，其次荔枝角美孚新邨，買賣宗數較上月同期回落約50%。綜合市場資料，上述10個屋苑6月份暫錄約66%，按月減少約26.7%，

中原文家輝表示，各區新盤「海量」推出，外圍市況波動，加上加息消息影響，準買家都減慢入市決定。美聯吳志輝指，美國加息幅度有機會比預期中大，市場氣氛轉趨觀望。中原楊文傑稱，一手新盤貼市價甚至低於二手價推出，配以不同付款方式，個別準買家意向先參觀全新項目，屋苑交投因而放放緩。

澐瀚移民盤4年蝕2103萬

與此同時，二手市場蝕讓個案不絕，個別移民盤更蝕入肉，沙田九肚澐瀚複式單位連車位原以「蝕本價」放售，最終再減1,050萬元售出，原業主持貨4年帳面虧蝕約2,103.9萬元。

美聯張銘新稱，上述為澐瀚2座低層複式戶，實用面積約2,182方呎，四房雙套房間隔，附設近500方呎私人花園，原業主一手買入後，由於計劃移民海外，以6,000萬元放售，最後減至4,950萬元連車位售出，呎價約22,686元。據悉，單位2018年6月買入價約6,673.9萬元，同年以380萬元購入車位，最新成交價未扣除購入時有機會獲得的回贈及優惠。

此外，堅尼地城加多近山亦錄損手買賣。消息稱，該盤低層D室，實用面積約410方呎，以約938萬元成交，呎價約22,878元，單位2017年至今貶值約7萬元。